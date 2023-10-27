Справжній воїн та професіонал: помер екскомандувач Повітряних сил Сергій Онищенко

В Україні помер колишній командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Онищенко. Його не стало 25 жовтня.

Він пройшов шлях від льотчика винищувального авіаційного полку до командувача Повітряних сил Збройних Сил України (2010 – 2012 роках). Сергій Онищенко відзначений багатьма державними нагородами, медалями та відзнаками.

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Що відомо про померлого екскомандувача Повітряних сил ЗСУ

Сергій Онищенко народився у військовій родині 23 лютого 1954 року у Чугуєві, що на Харківщині. Закінчив Харківське вище військове авіаційне училище льотчиків, Військово-повітряну академію, Академію Збройних Сил України.

Попри надзвичайно складні життєві та службові випробування він залишався, мужнім, справжнім, налаштованим на добро! Колеги та співслужбовці згадують його, як справжнього воїна, професіонала, компетентного та людяного командира,

– наголосили у Повітряних силах.

Сергій Онищенко змінив чимало гарнізонів та посад. Почав з посади старшого льотчика, а пізніше став командиром ескадрильї. Згодом – заступником командира та командира винищувального авіаційного полку, заступником командира авіаційної дивізії.

У 1992 році Сергія Онищенка призначили на посаду заступника начальника бойової підготовки управління Військово-Повітряних Сил України. У 1997 – командира винищувальної авіаційної дивізії, а наступного року – командира 14-го авіаційного корпусу.

У 2004 році Сергій Онищенко став першим заступником Командувача Повітряних сил ЗС України, а у період 2010 – 2012 років обійняв посаду командувача Повітряних сил ЗСУ.



Сергій Онищенко / фото Повітряних сил ЗСУ

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