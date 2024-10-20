Віддав життя за Україну: у боях на Запорізькому напрямку загинув захисник з Буковини

Найкращі сини та доньки України захищають її на фронті. на жаль, стало відомо про ще одно захисника, який повернувся на щиті.

Життя Сергія Паламарюка обірвалося 13 серпня 2024 рок. Він виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку.

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Був сержантом

У Вижницькій районній раді розповіли, що він служив старшим сержантом гірсько-штурмової роти. Захиснику було 29 років. Сергій був родом із села Черепківці.

Молодий воїн віддав своє життя за незалежність та суверенність України, звільняючи її від ворога у важких боях на Запорізькому напрямку 13 серпня 2024 року,

– мовиться в повідомленні.

Також там висловили співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

24 Канал приєднується до співчуттів. Кожному полеглому воїну.

На війні проти російських загарбників загинула доброволиця ЗСУ Наталія Бойко, яка служила на Покровському напрямку з липня 2023 року. Наталія активно волонтерила з 2022 року, продовжуючи допомагати військовим після мобілізації.

Сестра захисниці зазначила, що Наталія Бойко добровільно встала до лав ЗСУ 28 липня 2023 року у складі військової частини А1619, місто Гайсин. Весь час вона несла службу на Покровському напрямку та "вірила у майбутнє, яке так завзято виборювала для себе та сина".