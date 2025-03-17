Раптова смерть: Львів провів в останню путь воїна Сергія Петченка

Львів 17 березня попрощався із добровольцем із Харківщини Сергієм Петченком. За нез'ясовних обставин у 2023 році воїн втратив руки у тилу.

Воював чоловік ще з 2015 року та отримав тоді важке поранення. Попри це, він знову повернувся на фронт після повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на hromadske.

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Що відомо про життя Сергія Петченка

Сергій Петченко раптово помер 15 березня. Він проживав у Лозовій на Харківщині та тривалий час працював в обленерго. Починав свій професійний шлях він слюсарем, а закінчив – начальником підстанції. Любив займатися спортом.

Прощання із Сергієм Петченком / Фото hromadske

У 2015 році він служив добровольцем у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу. Одного разу воїн отримав важке кульового поранення, після якого його визнали непридатним для служби. Але йому це не завадило повернутися на фронт у 2022 році у складі 24 ОМБр імені короля Данила. З того часу він воював у Попасній, Часовому Яру, під Бахмутом, на Запорізькому й Херсонському напрямках.

За час своєї вірної служби він отримав численні відзнаки, серед яких Почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест" і медаль "Захиснику Вітчизни".

Прощання із Сергієм Петченком: дивіться відео

У 2023 році отримав травму ноги під Бахмутом, а після лікування повертався на фронт. Чоловік сів у поїзд у Львові, але наступного ранку перестав виходити на зв'язок.

Через декілька днів дружина знайшла Сергія у харківській лікарні. Він перебував у реанімації.

Непритомного військового виявили із важкими травмами на залізничних коліях у Полтавській області – з відтятими електричкою обома руками.