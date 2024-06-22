Від безпеки штабу залежить і безпека окопів: як Фонд Притули переобладнує авто в КШМ

Фонд Сергія Притули працює над переобладнанням транспортних засобів у комадно-штабні машини. Від своєчасного управління боєм значно зростає безпека військових, які перебувають в окопах.

Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник Благодійного фонду Сергія Притули Сергій Притула, зауваживши, що командно-штабні машини надзвичайно потрібні багатьом підрозділам.

До теми Викликає захоплення, – Притула поділився, як працюють дрони "Морок", закуплені фондом

Скільки вдалося передати КШМ на фронт

Як наголосив Притула, військові звертаються до них тоді, коли надходить певна техніка. Це може бути бронетранспортер, який передали міжнародні партнери або українська оборонка, або ж навіть звичайний мікроавтобус чи вантажівки від волонтерів.

Їх потрібно переобладнати по функціоналу на командно-штабну машину. Туди поміщають технічні засоби, які дозволять командуванню оперативно керувати веденням бою. Від цього залежить безпека військових, які перебувають в окопах.

З початку повномасштабного вторгнення вдалося передати вже понад 320 командно-штабних машин на фронт. Ще близько 80 одиниць транспорту окремо обладнали зв'язком. Це – складний проєкт, адже гроші на нього переважно йдуть від бізнесу, а не від фізичних осіб.

Фізичні особи не донатять на цей проєкт, бо деякі російські ІПСО проникли в наше суспільство. Коли донор бачить слова "командна" та "штабна"… Люди не люблять командирів. Вважають, що в штабах сидять погані люди. І не задумуються, що безпека та функціонування штабу є запорукою виживання військових в окопі. Без керівництва, без оперативного командування в режимі онлайн люди перетворюють на групу розрізнених осіб, які залишаються без тих, хто дає вказівки на переміщення чи відступ в разі потреби. Хотілося б, щоб люди більше донатили на цей напрямок,

– зауважив Притула.

Задонатити на обладнання командно-штабних машин можете за посиланням на сайті Благодійного фонду Сергія Притули.

Крім того, Фонд Сергія Притули разом із Сергієм Стерненком та Monobank розпочали великий збір на 160 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на тисячу приладів нічного бачення для ЗСУ. Наші військові зможуть бачити в абсолютній темряві.