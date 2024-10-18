Щодо комбата ТрО Салаватова, у якого ЗМІ наче знайшло звʼязки з "ДНР", проводять розслідування

Командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування щодо командира 107 окремого батальйону Сергія Салаватова. Це сталося лише після розслідування ЗМІ стосовно нього.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на заяву Сил ТрО. Згідно з оприлюдненою інформацією, його усунуть від виконання обов'язків під час розслідування.

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Триває розслідування щодо Салаватова

У hromadske повідомляли, що Сергія Салаватова, якого в серпні призначили командиром 107 окремого батальйону територіальної оборони ЗСУ, не перевіряли перед призначенням. За даними ЗМІ, чоловік був пов’язаний з "ДНР".

На запит ЗМІ у ТрО повідомили, що проведення перевірки осіб щодо причетності до незаконних збройних формувань не входить до повноважень командирів військових частин. Перевірку Салаватова почали лише після розслідування.

Пізніше Салаватов сам повідомив hromadske, що успішно пройшов поліграф. Цей факт нам підтвердив командир 109 бригади ТрО Олег Шершуков. Однак, за даними джерел, поліграф був формальний.

Зараз же у відповідь на запит ЗМІ командування Сил територіальної оборони ЗСУ призначило службове розслідування, під час якого Салаватова усунуть від виконання обов'язків за посадою.

В Командуванні Сил територіальної оборони ЗСУ відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР. Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію,

– йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, до того там вже опублікували заяву, яку видалили. У ній йшлося, що його призначення на посаду комбата "справді може здатися дивним", а втім, нібито лише для людей, які "не знають, як сьогодні все працює в армії".

"У пріоритеті зараз – уміння та компетенції, лідерські якості, здатність швидко та ефективно реагувати на зміни ситуації на полі бою. На думку командира бригади, старший лейтенант Сергій Салаватов повністю відповідає цим вимогам", – писали там.