Розшукуваний нардеп Шахов живе в елітних апартаментах у Дубаї, – розслідування "Схем"

Журналісти ідентифікували місцеперебування народного депутата від групи "Довіра" Сергія Шахова, якого з березня 2023 року розшукує НАБУ. Йдеться про недекларування майна на 88 мільйонів гривень.

Розслідувачі проаналізували фото й відео з соцмереж старшої дочки нардепа та порівняли інтер’єри з його включень до онлайн-засідань комітету Верховної Ради. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкт "Схеми".

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Апартаменти в Дубаї

Журналісти встановили, що Сергій Шахов понад 2 роки мешкає в елітних апартаментах у Дубаї, які орендує його цивільна дружина Інна Журба. Вартість оренди житла площею майже 300 квадратних метрів, розташованого в житловому комплексі Ashjar, складає близько 100 тисяч доларів на рік.

Окрім того, двоє молодших дітей депутата навчаються в одній з місцевих приватних шкіл. Вартість навчання для обох складає 40 тисяч доларів на рік. До слова, жодні з цих витрат парламентар не декларує.

Нагадаємо, сам Шахов і його захист у суді пояснюють тривалу відсутність депутата в Україні станом здоров’я. Чоловік буцімто перебуває за кордоном "на лікуванні".

Ще у 2023 році правоохоронці порушували питання про можливе позбавлення Шахова депутатського мандату. Керівник САП Олександр Клименко двічі надсилав листи до ВР з цього приводу. Зрештою, у комітеті відповіли, що "не мають повноважень встановлювати місце перебування депутата чи визнавати його таким, що виїхав на постійне місце проживання".

У листопаді 2024 року Шахов укотре взяв участь в онлайн-засіданні комітету з питань екологічної політики та природокористування.