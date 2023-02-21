ВАКС вирішив примусово притягти депутата Шахова до суду
ВАКС постановив примусово притягти на судове засідання народного депутата групи "Довіра" Сергія Шахова. Його звинувачують у брехні в декларації на 88 мільйонів гривень.
Притягти депутата на засідання вирішили після чергової неявки до суду. Нагадаємо, що раніше САП вручила підозру народному депутату Сергію Шахову.
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ВАКС вирішив примусово притягти Шахова до суду
22 листопада ВАКС зобов’язував Шахова сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку до суду. 17 січня цього року ухвалили аналогічне рішення про стягнення у розмірі понад 10,7 тисячі гривень.
21 лютого Шахов вкотре проігнорував засідання. Тому ВАКС вирішив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання заплановане на 1 березня.
У чому звинувачують Шахова
Депутата звинувачують у приховуванні інформації про житловий будинок, земельну ділянку у Київській області, офіс та іншого майна, що перебувало у його користуванні, але записане на співмешканку.
Загалом Шахов приховав майно на суму майже 88 мільйонів гривень.
Шахову вручили підозру
- У листопаді 2022 року САП вручила підозру народному депутату групи "Довіра" Сергію Шахову. Підозру вручили у провадженні, яке детективи НАБУ розпочали після оприлюднення розслідування журналістів "Схем".
- Так, Шахова підозрюють у тому, що він не задекларував низку об'єктів власності.
- Як стало відомо, Шахов не вніс до декларації житловий будинок із земельною ділянкою в Обухівському районі. Також у декларації немає майна, яке належить його цивільній дружині Інні Журбі, а саме 13 квартир, 8 паркомісць, 2 будинки у котеджному містечку під Києвом, загальна площа яких становить понад 2 000 квадратних метрів та 27 земельних ділянок площею 115 гектарів.
- За статтею про декларування недостовірної інформації, за якою нардеп отримав підозру, в Україні карають штрафом у розмірі від 68 тисяч до 85 тисяч гривень, громадськими роботами до 240 годин, обмеженням волі до 2 років або ув'язнення на такий же період з забороною займатися певною діяльністю до 3 років.