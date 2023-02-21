ВАКС вирішив примусово притягти депутата Шахова до суду

ВАКС постановив примусово притягти на судове засідання народного депутата групи "Довіра" Сергія Шахова. Його звинувачують у брехні в декларації на 88 мільйонів гривень.

Притягти депутата на засідання вирішили після чергової неявки до суду. Нагадаємо, що раніше САП вручила підозру народному депутату Сергію Шахову.

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ВАКС вирішив примусово притягти Шахова до суду

22 листопада ВАКС зобов’язував Шахова сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку до суду. 17 січня цього року ухвалили аналогічне рішення про стягнення у розмірі понад 10,7 тисячі гривень.

21 лютого Шахов вкотре проігнорував засідання. Тому ВАКС вирішив здійснити привід обвинуваченого до суду. Наступне засідання заплановане на 1 березня.

У чому звинувачують Шахова

Депутата звинувачують у приховуванні інформації про житловий будинок, земельну ділянку у Київській області, офіс та іншого майна, що перебувало у його користуванні, але записане на співмешканку.

Загалом Шахов приховав майно на суму майже 88 мільйонів гривень.

Шахову вручили підозру