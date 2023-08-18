Перерахувати 2 мільйони на дрони для ЗСУ: ВАКС ухвалив вирок у справі депутата-хабарника

Вищий антикорупцій суд визнав винним депутата Рівненської облради в одержанні хабаря за оформлення інвалідності постраждалій внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Ймовірно, йдеться про Сергія Шевчука.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради 17 серпня. Серед іншого, обранця зобов'язали перерахувати 2 мільйони гривень на ЗСУ.

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Що саме присудили депутату Рівненської облради

У ВАКС уточнили, що депутат також обіймає посаду головного лікаря КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення".

Суд визнав його винним в одержанні неправомірної вигоди. Депутата оштрафували на 68 тисяч гривень та на 1 рік позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій в закладах охорони здоров'я.

Окрім того, згідно з умовами угоди, особа зобов'язується перерахувати 2 мільйони гривень на потреби Збройних Сил України, а саме на проєкт "Армія дронів" у Фонд United 24,

– підкреслили у ВАКС.

Водночас додали, що вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

За даними YouControl , сайту медзакладу й облради , головним лікарем Рівненського обласного диспансеру є

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Що цьому передувало