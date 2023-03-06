Доїхав лише до знаку в місто: у Росії доповіли про поїздку Шойгу в окупований Маріуполь

Міноборони Росії повідомило про візит Сєргєя Шойгу до тимчасово окупованого Маріуполя. Його зняли на борту вертольота та на вулиці.

Як виявилось, Шойгу був у Маріуполі 3 березня. Однак про його візит росЗМІ повідомили лише сьогодні, 6 березня. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про поїздку Шойгу в окупований Маріуполь

В оприлюдненому ролику Сєргєя Шойгу зняли на борту вертольота, на вулиці Маріуполя та у будівлі медичного центру. Його супроводжували люди у формі МНС та камуфляжі. До речі, деякі з них були озброєні.

Згідно з повідомленням міноборони Росії, у Маріуполі Шойгу нібито перевірив роботу військово-будівельного комплексу міністерства "щодо відновлення інфраструктури Донбасу".

Також міністру оборони Росії показали "багатофункціональний медичний центр, рятувальний центр МНС та новий мікрорайон із 12 п'ятиповерхових житлових будинків".

Шойгу у Маріуполі: дивіться відео

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив, що Шойгу був у Маріуполі 3 березня. Тоді ж у небі зафіксували його гвинтокрил.

Маршрут аеропорт Маріуполь – "Невський" та швидко назад. Тобто де-факто сміливості вистачило лише до знаку в місто. Пабліки росіян написали лише сьогодні, а попередня затравка була на наступний день після візиту. Такі собі "сміливість та чесність",

– зазначив Андрющенко.

Гвинтокрил Шойгу у Маріуполі: дивіться відео

Шойгу "знявся у кіно" про відвідини окупованих територій України

Нещодавно російські ЗМІ вже стверджували, що нібито міністр оглянув передовий пункт управління одного з об'єднань угруповання військ "Схід" на Південно-Донецькому напрямку. Шойгу нібито доповідали генерал-полковника Рустам Мурадов та інші офіцери. Також він вручив нагороди російським військовослужбовцям.

До речі, у грудні 2022 року Шойгу вже "інспектував" війська окупантів, які воюють в Україні. Однак цей "візит" на передову – не більше ніж вистава.