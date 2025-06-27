Воював із перших днів: на фронті загинув захисник зі Львівщини Сергій Скуртул
- На фронті загинув Сергій Скуртул, воїн Третьої окремої штурмової бригади зі Львівщини, який служив стрільцем-помічником гранатометника.
- Сергій народився в 1987 році в Подільську та загинув 13 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Новомихайлівка на Донеччині.
На фронті загинув воїн Третьої окремої штурмової бригади зі Львівщини Сергій Скуртул. До свого 38 дня народження він не дожив усього пів місяця.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Стрийську міську раду.
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Що відомо про полеглого захисника
Сергій Скуртул народився 29 червня 1987 року в місті Подільськ на Одещині. Після одруження він разом із родиною мешкав у Стрию на Львівщині. Саме звідти у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт.
Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника третього штурмового взводу третьої штурмової роти другого штурмового батальйону 3 ОШБр.
Сергій Скуртул / Фото Стрийської міськради
Після завершення служби та отримання відстрочки він не залишився в тилу. У 2024 році Сергій підписав контракт і повернувся у стрій. Загинув воїн 13 червня 2025 року, виконуючи бойове завдання в районі села Новомихайлівка на Донеччині.
У Сергія залишилися мама й дружина, які також військовослужбовиці, двоє дітей, яких він виховував як рідних.
"Щиро співчуваємо рідним. Вічна шана та пам'ять справжньому воїну та патріоту своєї Батьківщини!", – наголосили у міськраді.
Нагадаємо, нещодавно на фронті також загинув боєць зі Львова Богдан Нєвєдомський. Йому було всього 20 років.