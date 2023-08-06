Колишній нардеп: у боях на Запоріжжі загинув Сергій Слабенко
Джерело:ВО "Батьківщина" Волинь
У боях за Україну віддають своє життя найкращі. Зокрема, на Запорізькому напрямку загинув Сергій Слабенко. Від 2002 до 2006 року він був народним обранцем у Верховній Раді.
Як відомо, загинув Слабенко 4 серпня 2023 року. Родом він був з Волині. Тривалий час навіть, від 2006 року до 2020 року, був депутатом Волинської обласної ради.
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Віддав життя за Україну Сергій Слабенко
Про загибель Слабенка на Запоріжжі стало відомо 6 серпня. Очевидно, похорон відбудеться найближчими днями. Тіло мають передати родині 7 серпня.
Варто сказати, що колишній народний депутат був:
- заступником та потім членом голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури;
- членом постійної комісії Волинської облради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Помер Сергій Слабенко / Фото зі ЗМІ
Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого на фронті Сергія Слабенка.
Вічна слава та шана Герою!
Загиблі на війні
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