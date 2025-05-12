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24 Канал Новини світу Зник із поля зору після заколоту Пригожина: російські ЗМІ з'ясували, де зараз працює Суровікін
12 травня, 22:23
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Зник із поля зору після заколоту Пригожина: російські ЗМІ з'ясували, де зараз працює Суровікін

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Колишнього командувача військами Росії в Україні Сергія Суровікіна виявили в Алжирі.
  • Він зник із поля зору після заколоту Євгенія Пригожина в Росії.

Екскомандувач військами Росії в Україні Сєргєй Суровікін зараз працює в Алжирі. Він зник "з радарів" після заколоту Євгенія Пригожина в Росії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Медузу".

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Суровікін працює в Алжирі

Російські журналісти звернули увагу на світлини, які опублікувало посольства Росії в Алжирі, де був присутній чоловік в окулярах, який схожий на Суровікіна.

Його імені в повідомленні посольства немає, але вказали посаду – "керівник групи російських військових фахівців".

  • Сергєй Суровікін припинив з'являтися в публічному просторі після заколоту Євгенія Пригожина влітку 2023 року в Росії. У російських ЗМІ зʼявлялися чутки, що генерал міг знати про заколот заздалегідь. Після нього його заарештували. Офіційно це не підтверджували.
  • Об'єднаним угрупованням російських військ в Україні Суровікін командував із жовтня 2022 до січня 2023 року.
  • У вересні 2023 року Суровікін відвідував Алжир.
  • Відповідно до даних ЗМІ, у лютому 2025 року член комітету Думи з оборони Віктор Соболєв говорив, що Суровікін "працює військовим радником" в одній із країн Африки.