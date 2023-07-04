Він був обмежений у своїх діях, – ГУР про життя Суровікіна після заколоту Пригожина
Джерело:Obozrevatel
У Росії справді підозрюють, що Суровікін може бути пов'язаний із заколотом Пригожина. У ГУР знають, що російські спецслужби серйозно взялись за його діяльність.
Представник ГУР МО Андрій Юсов підтвердив, що у Росії розслідують діяльність Суровікіна щодо ймовірної підтримки Пригожина.
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"Ситуація розгортається": у ГУР прокоментували ситуацію довкола Суровікіна в Росії
Юсов повідомив, що після заколоту генерал Суровікін деякий час був обмежений в пересуванні. Також у Росії розслідують, чи справді він сприяв заколоту Пригожина і відмовився давати команду про завдавання авіаудару по колоні ПВК "Вагнера".
Згодом Суровікіна відпустили. Але Юсов зауважив, що наразі зарано робити висновки про подальшу долю російського генерала.
Підтверджується, що деякий час Суровікін був обмежений у своїх діях, у пересуванні. Зокрема, розслідувалось його можлива діяльність під час заколоту Пригожина і ПВК "Вагнер" – про те, що він начебто відмовився давати команду про завдавання авіаудару по колоні ПВК. Проте станом на зараз його відпустили. І, знову ж таки, ситуація розгортається. Поки що висновки робити зарано,
– сказав Юсов.
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Суровікін міг бути у змові з Пригожиним
- Першими про те, що генерал Сергій Суровікін міг бути причетний до заколоту Пригожина, повідомили західні ЗМІ з посиланням на джерела в американській розвідці.
- Через кілька днів після заколоту Пригожина російські ЗМІ почали писати про те, генерала Суровікіна арештували. Його нібито "забрали" ще 25 червня та відправили до СІЗО "Лефортово".
- Також повідомлялося, що за ґрати потрапив і заступник Суровікіна, генерал-полковник Андрій Юдін. Згодом Юдін вийшов на зв'язок та заявив, що перебуває у відпустці, яку проводить вдома. Проте разом з тим він сказав, що йому невідоме місцеперебування Сергія Суровікіна.
- Аналітики переконані, що якщо Путін виявить докази того, що генерал Суровікін допомагав Пригожину, він не матиме іншого вибору, окрім як усунути його від командування.