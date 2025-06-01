Від блогера до головного опозиціонера Білорусі: що відомо про звільненого Сергія Тихановського

21 червня в Білорусі з в'язниці звільнили 14 політичних в'язнів. Серед них був також чоловік Світлани Тихановської Сергій Тихановський, якого називають головним опозиціонером країни.

Що відомо про Сергія Тихановського та його діяльність – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про Сергія Тихановського

Сергій Тихановський народився у місті Горки в 1978 році, а виріс у Гомелі – там він також здобув філологічну освіту в місцевому університеті.

До політичної діяльності Тихановський активно займався бізнесом: організовував концерти, відкривав нічні клуби у Мозирі й Гомелі, розвивав мережу салонів мобільного зв'язку, а також володів відеостудією, яка знімала рекламу для великих брендів.

У 2019 році Сергій Тихановський створив YouTube-канал "Страна для жизни", що стрімко набрав популярність у Білорусі. У своїх відео він гостро критикував корупцію, зловживання владою та проблеми білорусів, що зробило його "голосом народу".

Президентські вибори та затримання опозиціонера

У травні 2020 року, напередодні виборів у Білорусі, Тихановський оголосив про намір балотуватися на пост президента. Однак Центрвиборчком не допустив його до участі, а кандидаткою замість нього зареєстрували дружину опозиціонера – Світлану Тихановську. Під час одного з пікетів на її підтримку, 29 травня 2020 року, Сергія разом з дев'ятьма іншими людьми затримали.

Їх звинуватили у заподіянні тілесних ушкоджень працівникам міліції, а також у "організації дій, що порушують громадський порядок".

Цікаво! Після арешту Тихановський став довіреною особою керівником штабу у виборчій кампанії дружини, яка була головною представницею опозиції та суперницею Лукашенка.

Після голосування 9 серпня 2020 року, в якому за офіційною версією "переміг" Лукашенко, в країні розпочалися масові протести.

Білоруси вийшли на вулиці: громадяни заявляли про масштабні фальсифікації, затримання та політичне переслідування. Згодом до протестів долучилися великі промислові підприємства, де почалися страйки. У серпні того ж року Світлана Тихановська разом із дітьми змушена була виїхати до Литви.

"Це був особистий наказ Лукашенка"

Через два місяці після затримання Сергія Тихановського самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко публічно визнав, що він особисто наказав заарештувати опозиціонера. За словами Лукашенка, Тихановський нібито намагався "організувати Майдан у Білорусі".

Суд над Тихановським проходив у закритому режимі прямо в гомельському СІЗО. У грудні 2021 року його засудили до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політично мотивованими статтями: організація масових заворушень, розпалювання соціальної ворожнечі, перешкоджання роботі Центральної виборчої комісії, організація дій, що грубо порушують громадський порядок.

Згодом до цього терміну додали ще півтора року – за начебто злісну непокору адміністрації колонії. Сам Сергій усі звинувачення категорично заперечував та провину не визнавав.

Політв'язні на свободі

21 червня до Мінська прибув спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог. Там він зустрівся з Олександром Лукашенком.

Згодом Джон Коул, заступник Кіта Келлога, повідомив про звільнення 14 політв'язнів з Білорусі. Чиновник підкреслив, що цього вдалося досягти завдяки "сильному керівництву президента Трампа". Також він висловив подяку уряду Литви за співпрацю і допомогу.

Серед звільнених був і Сергій Тихановський. Світлана Тихановська також підтвердила звільнення чоловіка та нагадала, що ще 1150 політичних в'язнів залишаються за ґратами у Білорусі.

На оприлюднених у ЗМІ відеокадрах помітно, що Тихановський істотно схуд і сильно змінився зовні порівняно з тим, як виглядав до арешту у травні 2020 року.

Сергій Тихановський вийшов на свободу: дивіться відео