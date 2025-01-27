Зіткнення можна було уникнути: на Рівненщині судитимуть чоловіка, який в'їхав у блокпост

У вересні 2024 року на блокпосту на Рівненщині загинув 40-річний поліцейський Сергій Трум. Нині перед судом постане водій вантажівки, який в'їхав у блокпост і обірвав життя правоохоронця.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Рівненщини.

До теми Син залишився без батька: на Рівненщині у блокпост врізалася вантажівка, загинув поліцейський

Мешканця Кременчука судитимуть через смертельну аварію

У поліції повідомили, що перед судом постане житель Полтавської області, який на Рівненщині в'їхав у блокпост у вересні 2024 року. Того дня загину Сергій Трум – поліцейський, який ніс службу на блокпосту. Унаслідок аварії від отриманих травм чоловік загинув на місці ДТП. Тоді також постраждали кінолог та військовослужбовець ЗСУ.

Слідство встановило, що наїзду можна було уникнути. Однак водій автоцистерни DAF у некерованому стані наїхав на службовий автомобіль, який стояв у місці для огляду транспортних засобів, та на двох поліцейських і військовослужбовця ЗСУ, які перебували в приміщенні блокпоста.

Водночас водій своєї провини не визнає. Нині 65-річний мешканець Кременчука запевняє, що йому стало зле і він втратив свідомість. Однак комісійна судово-медична експертиза, а також оцінка медичних документів чоловіка не підтверджують цих тверджень.

Керманича автоцистерни DAF слідчі затримали в порядку статті 208, а згодом – повідомили про підозру за фактом порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі слідство завершено й матеріали справи скерували до суду.