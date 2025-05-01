Волонтер та активіст, на якого неодноразово скоювали замахи: що відомо про Сергія Стерненка

На українського активіста та волонтера Сергія Стерненка 1 травня було скоєно замах. Жінка намагалася застрелити волонтера з вогнепальної зброї, але СБУ запобігла замаху.

Що відомо про активіста Сергія Стерненка, чим займається волонтер та все про замахи на нього – повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про Сергія Стерненка

Сергій Стерненко є громадським активістом та діячем, він очолює організацію "Небайдужі". Був активним учасником Революції Гідності, також очолював осередок "Правого сектору" в Одесі.

Стерненко народився 20 березня 1995 року у селі Садове Білгород-Дністровського району на Одещині. На початку 2014 року він приєднався до активістів Євромайдану в Одесі, згодом очолив його. Тоді Стерненку було 18 років.

Він був учасником Революції Гідності у Києві, зокрема – перебував на вулиці Грушевського під час масових розстрілів 20 лютого 2014 року.

Стерненко здобув освіту в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У 2022 році також закінчив магістратуру Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

У 2015 році Стерненко увійшов до списку "100 впливових одеситів" за версією благодійного фонду "Журналісти за демократію".

Активіст жив та навчався в Одесі, проте після низки нападів, скоєних на нього впродовж 2018 року, переїхав жити у Київ.

Громадська діяльність Стерненка

Наприкінці 2013 року в Україні виник громадський рух "Правий сектор". Одеський осередок з'явився у лютому 2014 року, згодом його очолив Стерненко. Однак він був не організатором, а й особисто допомагав людям того дня, коли горів Будинок профспілок та врятував двох людей.

Як активіст "Правого сектору" Стерненко долучався до закриття наркоточок з реалізації спайсу в Одесі. Був одним з організаторів "сміттєвої люстрації". У вересні 2014 року, наприклад, брав участь у "сміттєвій люстрації" Нестора Шуфрича, який приїхав в Одесу на засідання "Опозиційного блоку".

Крім цього, у 2014 році був одним з ініціаторів зриву концерту Ані Лорак, пікетування російського консульства, а також – блокади окупованого Криму восени 2015 року та притягненні до кримінальної відповідальності лікаря-хабарника Ігоря Бичкова.

У 2016 році активіст позивався проти одеської викладачки-українофобки Олени Радзиховської. Його позов частково задовольнили. Також у 2017 році Стерненко долучався до зриву виступу російського актора Костянтина Райкіна, який відкрито підтримував анексію Криму.



Що відомо про Сергія Стерненка / Фото "Цензор.нет"

У лютому 2017 року залишив "Правий сектор". А у квітні 2018 року став співзасновником громадської організації "Небайдужі" в Одесі.

Стерненко виступав проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Сам з'явився до правоохоронців, коли дізнався, що його підозрюють в організації заворушень під час акцій протесту.

Через це у листопаді 2017 року його ув'язнили на 60 діб. Голова Одеської ОДА Максим Степанов (а після – очільник МОЗ) вніс за нього заставу у розмірі 600 тисяч гривень.

Пізніше апеляційний суд ухвалив рішення про особисте зобов'язання, відтак – скасував цю заставу.

Стерненко має свій відеоблог на ютубі, там він регулярно розповідає про важливі суспільні події в Україні.

З початком повномасштабної війни Сергій Стерненко почав активно допомагати Збройним Силам України. Разом з волонтером Сергієм Притулою Стерненко неодноразово організовував збори для підтримки армії. Нині Стерненко продовжує активно висвітлювати воєнні злочини Росії, допомагати ЗСУ та показувати у своїх соцмережах, що дійсно відбувається на фронті.

Напади на Сергія Стерненка

На активіста нападали тричі протягом першої половини 2018 року – його били битами та стріляли у шию. Все це відбулося в Одесі.

Під час третього нападу Сергій Стерненко, захищаючись, поранив одного з нападників – Івана Кузнєцова – ножем у живіт. Згодом він помер. У жовтні 2019 року справу з поліції про напад на Стерненка та смерть Кузнєцова передали Офісу генпрокурора.

Там інцидент кваліфікували інцидент як вбивство Кузнєцова і Стерненку висунули звинувачення. Вже 11 червня 2021 року Стерненку повідомили про підозру у вбивстві Кузнєцова, а наступного дня – активісту обрали запобіжний захід.

31 серпня 2020 року під Приморським судом в Одесі на Стерненка знову напали. Тоді його намагалися облити невідомою речовиною. Винні у нападах на Стерненка досі не покарані. Сам активіст звинувачував одеського мера Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.

У четвер, 1 травня 2025 року, на Сергія Стерненка скоїли черговий замах. На волонтера напала жінка з вогнепальною зброєю. Стерненко отримав легке поранення, його прооперували й нині життю волонтера нічого не загрожує.

Сам Стерненко вважає, що до замаху на вбивство причетна Росія.

Справа щодо викрадення людини

У 2015 році на Стерненка відкрили справу за підозрою у викраденні людини – Сергія Щербича, депутата проросійської партії "Родіна". Зауважимо, що пізніше Щербич став соратником голови міста Одеси Геннадія Труханова – увійшов до його політичної сили "Довіряй ділам".

Щербич тоді закликав до порушення територіальної цілісності України, був причетний до завезення тітушок у Київ під час Революції Гідності. Стерненка звинуватили у тому, що він нібито викрав та побив Сергія Щербича, аби заволодіти його грошима – мовиться про 300 гривень.

Після кількох днів у СІЗО його відпустили під заставу у 60 тисяч гривень. Зауважимо, що Щербич жодного разу так і не з'явився до суду.

23 лютого 2021 року через справу про викрадення Щербича одеський суд виніс Стерненку вирок – 7,3 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.



Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 каналу

Довідка. Активіста засудили за статтями про викрадення людини, розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, та незаконне зберігання зброї.

Через вирок Стерненку під будівлею суду в Одесі спалахнули сутички, активісти намагалися заблокувати проїзд, коли Сергія вивозили звідти в автозаку. По всій країні ввечері 23 лютого відбулися протести. Так, під Офісом Президента постраждали 37 людей – 27 правоохоронців та 10 активістів.

27 лютого протести поновилися. Прихильники Стерненка вийшли на вулиці у Києві, Одесі, Дніпрі, Луцьку та інших містах. У столиці люди вирушили до Офісу генпрокурора. Вони заявили, що активіста посадили завдяки Ірині Венедіктовій.



Протести у Києві на підтримку Стерненка / Фото Андрій Костюк, 24 канал

Чимало активістів вважали, що справи проти Сергія Стерненка – є політичним переслідуванням. Активіст разом з адвокатами неодноразово подавав апеляції, вимагав відводу суддів тощо. Відтак, 10 лютого 2022 року відбулося засідання Касаційного кримінального суду.

На цьому засіданні з Сергія Стерненка зняли всі звинувачення та судимості і виправдали його. Тоді ж активіст заявив, що планує подати позов до Європейського суду з прав людини. Втім, плани змінила повномасштабна війна, яку розв'язала Росія.