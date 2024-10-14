У Львові суд поновив на роботі митника, якого підозрюють в отриманні 38 тисяч доларів хабаря

Львівський окружний адміністративний суд поновив на роботі на Львівській митниці Сергія Бутова. У 2023 році чиновника затримали під час отримання хабаря.

Відповідне рішення суду було опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень України. В Офісі генерального прокурора України раніше повідомляли, що Бутов вимагав кошти за ввезення на територію України будівельних матеріалів під виглядом гуманітарної допомоги.

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Сергія Бутова поновили на роботі

У листопаді 2023 року державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Львівської митниці Сергія Бутова затримали під час отримання 16 тисяч доларів хабаря. За словами правоохоронців, сумарно чиновник отримав 38 тисяч доларів.

Після затримання співробітниками ДБР Бутова звільнили за порушення присяги держслужбовця. Однак згодом він оскаржив це рішення в суді та вимагав компенсації за вимушений прогул.

Суд скасував рішення Львівської митниці про звільнення Сергія Бутова від 26 січня 2024 року та зобов'язав виплатити чиновнику 151 866 гривень.

До слова, раніше стало відомо, що вперше в історії України викривач корупції отримав грошову винагороду. Ним виявився чинний військовослужбовець, який у 2020 – 2021 роках обіймав посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.