Гнезділову, який пішов у публічне СЗЧ, продовжили тримання під вартою

Печерський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для військовослужбовця 56 бригади Сергія Гнезділова, який у вересні самовільно залишив частину. Його утримуватимуть під вартою до 15 січня без права внесення застави.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Захист Гнезділова розповів, що було понад 10 людей, які готові узяти на поруки військовослужбовця.

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Чому суд продовжив Гнезділову термін тримання під вартою

Прокурор зазначив, що правоохоронці не встигнуть завершити перегляд матеріалів досудового розслідування до 9 грудня, як це раніше визначив Печерський суд. Через це він наполягав на продовженні запобіжного заходу для військовослужбовця до 9 лютого.

У відповідь захист Гнезділова виступив проти клопотання обвинувачення. Адвокатка Анастасія Бурковська пояснила, що, хоча захист визнає факт самовільного залишення частини, вони не погоджуються із твердженням прокуратури про дезертирство, яке інкримінують військовослужбовцю.

Сергій публічно казав, що готовий повернутися на службу, тож це, на нашу думку, не дезертирство. Його СЗЧ – це маніфест, щоб влада почула військовослужбовців про потребу в демобілізації,

– додала адвокатка.

Гнезділов у залі суду / Фото hromadske

Хто був готовий взяти на поруки Гнезділова

Бурковська підкреслила, що серед охочих взяти Гнезділова на поруки були журналісти, військовослужбовці та громадські діячі. Серед них – режисер фільму "Бачення метелика" Максим Наконечний та журналістка-розслідувачка Ярослава Вольвач. Загалом понад 10 осіб висловили готовність стати поручителями, але суд відхилив ці клопотання.

Ще один адвокат зазначив, що Гнезділов не переховувався після того, як пішов у СЗЧ. Він також додав, що розслідування вже завершене, тому його підзахисний не може знищити докази чи їх спотворити.

Сам Гнезділов заявив, що відслужив 5 років, а "потім вирішив спитати, скільки ще".