Сергія Крука звільнили з посади голови ДСНС
Джерело:Ігор Клименко
Очільник МВС Ігор Клименко 25 серпня розповів, що уряд звільнив Сергія Крука з поста очільника ДСНС. Це сталося після перевірки керівництва служби правоохоронцями.
Наразі тимчасово виконувати обов'язки буде заступник Крука – Володимир Демчук. Хто наступним очолить ДСНС, поки невідомо.
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Крук більше не голова ДСНС
Клименко зазначив, що за результатами перевірки керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій були прийняті певні кадрові рішення. Серед них і звільнення нинішнього голови ДСНС.
Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС,
– сказав він.
Міністр наразі не повідомляв причину, чому Крука звільнили з поста очільника ДСНС. Водночас він наголосив, що працівники служби продовжують працювати в штатному режимі.
Раніше Клименко анонсував кадрові зміни в ДСНС
- Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 4 серпня написав у своєму телеграм-каналі, що незабаром мають бути зміни у керівному складі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Він також пообіцяв викласти результати внутрішньої перевірки керівників ДСНС у публічний простір.
- Ці перевірки почалися після того, як Державне бюро розслідувань 3 серпня повідомило про підозру 5 співробітникам ДСНС через авіатрощу, що сталася у Броварах у січні 2023 року.
- Згодом ДБР повідомило, що цим співробітникам ДСНС обрали запобіжний захід через авіакатастрофу. Так, чотирьох фігурантів утримуватимуть під вартою без альтернативи внесення застави, а начальник служби безпеки польотів цілодобово перебуватиме під домашнім арештом.
- Варто зазначити, що авіакатастрофа у Броварах сталася 18 січня 2023 року. Тоді у злощасному рейсі перебувало керівництво МВС, яке прямувало для розв'язання гострої проблеми на одну з гарячих точок фронту.
- На жаль, ця прикра подія призвела до загибелі всіх людей на борту. Вже 21 січня 2023 року відбулися урочисті проводи з вшанування високоповажних осіб міністерства, серед яких згадали й Дениса Монастирського.
- Внаслідок цієї катастрофи 14 осіб загинули, серед них одна дитина. Постраждали 25 осіб, серед яких 11 дітей.