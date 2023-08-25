Сергія Крука звільнили з посади голови ДСНС

Очільник МВС Ігор Клименко 25 серпня розповів, що уряд звільнив Сергія Крука з поста очільника ДСНС. Це сталося після перевірки керівництва служби правоохоронцями.

Наразі тимчасово виконувати обов'язки буде заступник Крука – Володимир Демчук. Хто наступним очолить ДСНС, поки невідомо.

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Крук більше не голова ДСНС

Клименко зазначив, що за результатами перевірки керівництва Державної служби з надзвичайних ситуацій були прийняті певні кадрові рішення. Серед них і звільнення нинішнього голови ДСНС.

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади Голови ДСНС,

– сказав він.

Міністр наразі не повідомляв причину, чому Крука звільнили з поста очільника ДСНС. Водночас він наголосив, що працівники служби продовжують працювати в штатному режимі.

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