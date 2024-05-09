Зеленський відправив у відставку начальника Управління державної охорони

На сайті президента оприлюднили указ від 9 травня про звільнення керівника УДО. Ідеться про Сергія Рудя.

Про це ідеться в указі №317/2024 від 9 травня. Зазначимо, що останнім часом фіксується активне "перезавантаження" української влади.

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Президент звільнив начальника УДО

Згідно з оприлюдненим указом президент Володимир Зеленський звільнив генерал-майора Сергія Рудя з посади начальника Управління державної охорони України. Відомо, що він обіймав її ще з жовтня 2019 року.

Звільнити Рудя Сергія Леонідовича з посади начальника Управління державної охорони України,

– ідеться в указі.

Указ про звільнення Сергія Рудя / Скриншот 24 Каналу

Що відомо про Рудя

У 1998 році Рудь закінчив Академію Прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, здобувши ступінь бакалавра інженерної механіки. А от у 2015-му він закінчив Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протягом 1994 – 1998 років Сергій Рудь був курсантом Академії Прикордонних військ України. Тривалий час був на військовій службі на посадах осіб офіцерського складу різних напрямків.

В період з 2018 по травень 2019 років проходив військову службу на керівних посадах у Департаменті особистої охорони Управління державної охорони України. До жовтня 2019 року він був заступником начальника Служби безпеки Президента України УДО.

Раніше СБУ затримала двох полковників УДО

Контррозвідка та слідчі СБУ викрили агентів ФСБ, які планували ліквідацію президента України та інших високопосадовців. До складу мережі, яку курували з Москви, зокрема, входили двоє полковників УДО. Вони зливали всю інформацію Росії.

Ворог активно планував ліквідацію Володимира Зеленського. Зокрема, агенти ФСБ мали знайти виконавців серед наближених до президента військових, які могли б взяти Зеленського в заручники, а вже після – вбити.

Виконавець повинен був здійснити це за допомогою полковника УДО, який надав би зброю. Він особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ вдалося зафіксувати поїздки за озброєнням.

Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка та очільника ГУР Кирила Буданова. Останнього, наприклад, збиралися вбити перед Великоднем.