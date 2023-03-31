"Як не на лікарняному, то у відрядженні": ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Сергія Шахова. Його звинувачують у недекларуванні 88 мільйонів гривень.

Шахов неодноразово ігнорував судові засідання без поважної причини.

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31 березня 2023 року за клопотання прокурора САП колегія суддів ВАКС оголосила в розшук чинного народного депутата, який переховується від суду. Організацію розшуку доручено прокурору САП,

– повідомили в САП.

Шахов без поважної причини ігнорував суди:

22 листопада минулого року ВАКС зобов'язав Шахова сплатити понад 5 тисяч гривень штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду.

Таке ж рішення антикорсуд ухвалив 17 січня 2023 року – стягнення двох максимально можливих грошових компенсацій у розмірі понад 10,7 тисячі гривень. Попри це Шахов вкотре проігнорував засідання.

Нардеп переховується від правосуддя

Зважаючи на неявку, суд постановив здійснити привід обвинуваченого до суду. Разом з тим, народний депутат ігнорує рішення суду та досі переховується від правосуддя. Зважаючи на оголошення вказаного народного депутата у розшук, ВАКС ухвалив зупинити провадження до його розшуку,

– йдеться у повідомленні.

Шахов нібито постійно або на лікарняному, або у відрядженні

За даними "Центру протидії корупції", рішення про розшук Шахова ухвалили судді ВАКС Віра Михайленко, Тимур Хамзін та Ольга Саландяк. У ЦПК додали, що таке рішення зупиняє перебіг строків давності справи, які завершуються у березні 2024 року.

Зазначають, що народний депутат понад пів року затягує розгляд справи через постійні "лікування" та відрядження. Зокрема, останні півтора місяця Шахов нібито лікується на стаціонарі в столиці Киргизстану Бішкеку.

При цьому надати хоча б фотокопію паспорта з відмітками про перетин кордону цієї країни захист чомусь досі не зміг. Так само як і оригінали будь-яких медичних документів,

– додали в ЦПК.

Там наголосили, що з жовтня по грудень захист депутата запевняв, що нібито їхній підзахисний лікується в Німеччині. Водночас, коли прокурори зробили запит, у вказаній захистом клініці відповіли, що не можуть знайти пацієнта з прізвищем Шахов.

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