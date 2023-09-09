Путін робить усе демонстративно: чому відпустив Суровікіна

Кілька місяців про Сєргєя Суровікіна нічого не було чутно. Ходили чутки, що російського генерала занапастила надмірна близькість до ватажка вагнерівців Євгєнія Пригожина.

Проте нещодавно Суровікін засвітився на прогулянці із дружиною. Російська опозиційна журналістка та засновниця руху "Русь сидящая" Ольга Романова припустила 24 Каналу, чому Владімір Путін відпустив Суровікіна.

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Навіщо Путін відпустив Суровікіна

Сєргєй Суровікін ще стане в пригоді кремлівському диктатору. Адже його два місяці тримали під вартою, він давав показання й одразу, коли вийшов на "волю" – його звільнили з посади очільника Військово-космічних сил Росії.

Наступного ж дня відбулася авіатроща за участі глави ПВК "Вагнер" Євгєнія Пригожина. Тобто Путін робить усе демонстративно стосовно заколотників у Росії.

Навіщо Путін відпустив Суровікіна на "волю": дивіться відео

Нам показують усе, що відбувається. Напевно "робота" ще триває з генералом Владіміром Алєксєєвим, якого, ймовірно, арештували разом із Суровікіним. Також досі ми не бачимо Дмітрія Козака з 24 лютого 2022 року,

– сказала Ольга Романова.

За її словами, Козак – "куратор" українського питання у Кремлі, тому тримати його під домашнім арештом виглядає досить дивним. Ймовірно, Владімір Путін уже знайшов "запобіжні заходи" та більше вищеперерахованих посадовців світ не побачить.

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