Вибух у Сергієвому Посаді: росЗМІ пишуть, що у Підмосков'ї виявили 48 фрагментів тіл

9 серпня пролунав потужний вибух на території заводу в Сергієвому Посаді. Згодом стало відомо, що на його території виявили близько півсотні фрагментів тіл.

Про це розповідають росЗМІ, посилаючись на власні джерела. Після масштабного вибуху на території російського заводу у Сергієвому Посаді виявили 48 фрагментів тіл.

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Розбір завалів триває

Як зазначають журналісти, ці фрагменти тіл можуть належати десятьом людям. Повідомляють, що вибух був надзвичайно потужним, тож більшості тих, хто загинув, повідривало кінцівки.

У міністерстві здоров'я Росії повідомили, що внаслідок вибуху на заводі постраждали 80 людей. З них 15 перебувають у лікарнях.

З них 15 перебувають у лікарнях. За іншими даними, по медичну допомогу звернулися понад 60 людей. Також відомо, що 9 людей зникли безвісти, а 1 жінка – померла у лікарні.

Затримали технічного директора

Після вибуху у Сергієвому Посаді відкрили кримінальне провадження. Відомо, що стосується воно порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.

Слідчі провели обшуки на фірмі "Піро-Росс", на чиєму складі сталося займання. Крім того, вилучили документи. Зокрема, посадові інструкції співробітників. Також допитали співробітників організації з керівного складу. А ще затримали технічного директора підприємства.

Загалом допитали 34 людей, а також здійснили 7 вилучень.

Вибух у Сергієвому Посаді: що відомо