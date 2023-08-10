Вибух у Сергієвому Посаді: росЗМІ пишуть, що у Підмосков'ї виявили 48 фрагментів тіл
9 серпня пролунав потужний вибух на території заводу в Сергієвому Посаді. Згодом стало відомо, що на його території виявили близько півсотні фрагментів тіл.
Про це розповідають росЗМІ, посилаючись на власні джерела. Після масштабного вибуху на території російського заводу у Сергієвому Посаді виявили 48 фрагментів тіл.
Читайте також Руйнівний вибух на російському заводі в Сергієвому Посаді: все, що відомо про інцидент
Розбір завалів триває
Як зазначають журналісти, ці фрагменти тіл можуть належати десятьом людям. Повідомляють, що вибух був надзвичайно потужним, тож більшості тих, хто загинув, повідривало кінцівки.
- У міністерстві здоров'я Росії повідомили, що внаслідок вибуху на заводі постраждали 80 людей. З них 15 перебувають у лікарнях.
- За іншими даними, по медичну допомогу звернулися понад 60 людей. Також відомо, що 9 людей зникли безвісти, а 1 жінка – померла у лікарні.
Затримали технічного директора
Після вибуху у Сергієвому Посаді відкрили кримінальне провадження. Відомо, що стосується воно порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів.
Слідчі провели обшуки на фірмі "Піро-Росс", на чиєму складі сталося займання. Крім того, вилучили документи. Зокрема, посадові інструкції співробітників. Також допитали співробітників організації з керівного складу. А ще затримали технічного директора підприємства.
Загалом допитали 34 людей, а також здійснили 7 вилучень.
Вибух у Сергієвому Посаді: що відомо
- Потужний вибух у Московській області у місті Сергієв Посад пролунав 9 серпня близько 11:00. Стався він на "Загорському оптико-механічному заводі".
- У небо над об'єктом здійнявся величезний стовп диму. Він нагадував гриб. Відомо, що у сусідніх будинках повилітали вікна від вибуху.
- Власне, тоді прокремлівські ЗМІ писали, що вибухнув склад піротехніки компанії "Піро-Росс". Вона у підприємства орендувала приміщення. Як кажуть в екстрених службах Москви, причиною вибуху стало порушення технологічного процесу.
- Вибух був надзвичайно потужним. Внаслідок нього пошкоджень зазнали також сусідні будівлі. Мовиться про: спорткомплекс "Промінь", школи № 19 та № 21, Сергієво-Посадський коледж та приблизно 20 багатоквартирних будинків.