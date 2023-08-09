На місці вибуху у Сергієвому Посаді поблизу Москви знаходять боєприпаси

Після вибуху у Сергієвому Посаді там знаходять снаряди. Водночас влада намагається замовчати інцидент.

На Загорському оптико-механічному заводі 9 серпня пролунав потужний вибух. Російські ЗМІ пишуть, що тепер на місці вибуху знаходять боєприпаси, передає 24 Канал.

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Силовики не дозволяють знімати наслідки

Силовики не дозволяють росіянам знімати наслідки вибуху. Місцева влада заявила про вибух "піротехніки".

На території заводу під Москвою знаходять боєприпаси: дивіться відео

Водночас місцеві публікують відео, де видно, що на території заводу лежать боєприпаси.

Вочевидь, влада Росії вчергове намагається приховати, що не контролює ситуацію. У Москві не залишають надії заспокоїти населення своїми заявами.

На місці вибуху у столичному регіоні Росії знаходять снаряди: відео

Російські ЗМІ пишуть, що на території Загорського оптико-механічного заводу та поблизу нього знаходять корпуси від артилерійських снарядів калібрів 122 мм та 152 мм.

Що лишилося від Загорського оптико-механічного заводу: дивіться відео

Вибухи на заводі під Москвою 9 серпня: що відомо