Там готують війська КНДР: де на карті Сергіївський полігон Росії та яка відстань до України

Північна Корея все більше втягується у війну Росії проти України. У мережі з'явилося відео, на якому солдати КНДР вбираються у російську форму.

Зазначається, що відповідні кадри зняті на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Росії. Де він розташований на карті, показує 24 Канал.

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Війська КНДР споряджають на Сергіївському полігоні

Ввечері 18 жовтня Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки оприлюднив відео, як північнокорейських солдатів екіпірують у російське спорядження. Зазначається, що ці кадри зовсім свіжі – їм не більше 72 годин.

Місцем, де північнокорейські солдати готуються до війни проти України, є Сергіївський полігон, що розміщений у Приморському краї на Далекому Сході.

Де розташований Сергіївський полігон: дивіться на карті

Сергіївка розташована за 130 кілометрів від Владивостока або ж за 60 кілометрів від Уссурійська. Також важливим є те, що Приморський край напряму межує з Північною Кореєю. Відстань від полігону до російсько-корейського кордону становить близько 200 кілометрів. Водночас, аби потрапити в Україну, війська КНДР повинні подолати ще близько 6500 кілометрів.

Додамо, що у Сергіївці дислокується 127-ма мотострілецька дивізія східного військового округу Росії.

Джерела 24 Каналу у Силах оборони повідомляли, що північнокорейські військові проходять підготовку на 4 російських полігонах – Хабаровськ, Уссурійськ, Благовєщенськ, Владивосток.