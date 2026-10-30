Справа "Карфаген": ВАКС зменшив заставу прокурору Кропиві та його спільникам

ВАКС продовжив тримання під вартою прокурору Сергію Кропиві на два місяці у межах справи "Карфаген". Водночас судді вирішили суттєво зменшити розмір грошової застави усім ключовим фігурантам провадження.

Як повідомляє Центр протидії корупції, судова колегія частково задовольнила клопотання сторони обвинувачення щодо запобіжних заходів.

На скільки зменшили заставу для Кропиви та його спільників?

Альтернативну суму для Сергія Кропиви визначили на рівні 93 мільйонів замість попередніх 120 мільйонів гривень.

Разом із посадовцем за ґратами залишаються Єлизавета "Муза" Івахненко та його родич, адвокат Олександр Дидич.

Їм судова інстанція також суттєво пом'якшила умови виходу на волю, зменшивши заставу до 15 та 11,6 мільйона гривень відповідно.

Нагадаємо, за версією слідства, Сергій Кропива організував і безпосередньо керував злочинною організацією. Її учасники здійснювали кришування мережі нелегальних кол-центрів.

Окрім безпосереднього захисту шахрайського бізнесу, група разом з Івахненко та Дидичем займалася відмиванням отриманих прибутків.

Попри серйозність оголошених підозр, Кропиву досі офіційно не звільнили з прокуратури, а розгляд дисциплінарного провадження стосовно нього наразі не афішують.

До слова, колишні посадовці Офісу генпрокурора, які фігурують у справі "Карфаген", могли покривати не лише шахрайські кол-центри, а й гральний бізнес. За даними "Слідство.Інфо", про це свідчать записи розмов експосадовця ОГП Івана Тимошенка із заступником голови Державної податкової служби Ігорем Панченком.