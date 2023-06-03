Партизани передали вогняний "привіт": деталі ліквідації колаборанта Дідоводюка під Мелітополем
Джерело:"Ріа-Мелітополь"
У Михайлівці, що під Мелітополем, 2 червня вибухнув автомобіль колаборанта Сергія Дідоводюка. Зрадник розважав окупантів у своєму генделику під назвою "Гетьман".
Як зазначають, Дідоводюк був на особливому рахунку в окупаційної влади. Партизани передали йому полум'яний "привіт".
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У машині була вибухівка
Зрадник годував і напував російських офіцерів, організовував балагани та застілля для віп-колаборантів у своєму генделику під назвою "Гетьман".
2 червня Дідоводюк живцем згорів у своєму ВАЗ-2121. Відомо, що під автомобілем було закладено саморобний вибуховий пристрій.
Окрім колаборанта, в автівці також були двоє пасажирів: жінка та чоловік. Зараз вони перебувають у реанімації.
Партизани вже передають привіт Дідоводюк Яні Сергіївні – дочці покійного колаборанта,
– йдеться у соцмережах.
У Михайлівці ліквідували колаборанта Дідоводюка / Фото "Ріа-Мелітополь"
"Бавовна" на Запоріжжі: коротко
- До тимчасово окупованого Бердянська 2 червня завітала "бавовна". Жителі міста чули потужні вибухи у місцевому порту. Над містом бачили стовп густого чорного диму.
- Міський голова Мелітополя розповів, що окупанти почали вивозити обладнання та відводити кораблі через вибухи в Бердянську. Він пожартував, що росіянам, напевно, не підійшов клімат.
- До слова, гучно було і в Мелітополі 28 травня. Близько 7 ранку у центрі тимчасово окупованого міста пролунав одиничний вибух.
- Крім того, у районі захопленого окупантами аеродрому у Мелітополі було чутно вибухи вдень 25 травня. Федоров опублікував кадри з димом.