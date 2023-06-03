Партизани передали вогняний "привіт": деталі ліквідації колаборанта Дідоводюка під Мелітополем

У Михайлівці, що під Мелітополем, 2 червня вибухнув автомобіль колаборанта Сергія Дідоводюка. Зрадник розважав окупантів у своєму генделику під назвою "Гетьман".

Як зазначають, Дідоводюк був на особливому рахунку в окупаційної влади. Партизани передали йому полум'яний "привіт".

Дивіться також У Михайлівці під вечір – "бавовняний" подарунок: загинув місцевий колаборант Дідоводюк

У машині була вибухівка

Зрадник годував і напував російських офіцерів, організовував балагани та застілля для віп-колаборантів у своєму генделику під назвою "Гетьман".

2 червня Дідоводюк живцем згорів у своєму ВАЗ-2121. Відомо, що під автомобілем було закладено саморобний вибуховий пристрій.

Окрім колаборанта, в автівці також були двоє пасажирів: жінка та чоловік. Зараз вони перебувають у реанімації.

Партизани вже передають привіт Дідоводюк Яні Сергіївні – дочці покійного колаборанта,

– йдеться у соцмережах.

У Михайлівці ліквідували колаборанта Дідоводюка / Фото "Ріа-Мелітополь"

"Бавовна" на Запоріжжі: коротко