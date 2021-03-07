Серія потужних вибухів пролунала у Екваторіальній Гвінеї: майже 20 загиблих, понад 400 поранених

У Екваторіальній Гвінеї у місті Бата пролунала серія вибухів. Інцидент трапився поблизу військової бази. У результаті щонайменше 17 людей загинули та понад 400 зазнали поранень.
Джерело:Al Jazeera
Причина вибухів – поки не ясна. Місцеві журналісти припускають, що вони можуть бути наслідком пострілу з якогось озброєння.
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Серія вибухів у Екваторіальній Гвінеї: деталі
- Відомо про 4 потужних вибухи.
- Місцеве телебачення тим часом показало, як із-під куп руїн будівель витягують потерпілих.
- Влада закликала людей здавати кров.
- Надходять повідомлення про те, що лікарні є переповненими потерпілими.
- Крім того, місцеві ресурси розмістили відео, на якому люди розбігаються з пошкодженої зони. Видно будинки з зірваними дахами. Від більшості будинків залишилися стіна або дві.
- Також поширюють кадри, як вантажівки, переповнені людьми (здебільшого це діти), під’їжджають до місцевої лікарні. Всередині будівлі на землі лежать жертви вибухів.
Дивіться відео з місця вибухів у Екваторіальній Гвінеї
Інформація про жертв і потерпілих
За даними очільника МОЗ країни, загинули 17 людей. Кількість поранених становить наразі 420 осіб.
Ми чули вибух і бачили дим, але не знаємо, що відбулося,
– розповів один із місцевих жителів.
Додамо, що після вибуху посольство Іспанії в столиці Малабо попросило своїх громадян залишатися вдома.
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Що відомо про місце вибуху?Бата – це північний захід Екваторіальної Гвінеї. Розташовується місто на березі Атлантичного океану. Воно – найбільше в країні. Тут проживають 800 тисяч людей. Населення Екваторіальної Гвінеї – 1,4 мільйона. Править країною вже 42 роки президент Теодоро Нгуема.
Де розташовується Бата / Карта