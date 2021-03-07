Серія потужних вибухів пролунала у Екваторіальній Гвінеї: майже 20 загиблих, понад 400 поранених

7 березня 2021 , 22:12
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У Екваторіальній Гвінеї у місті Бата пролунала серія вибухів. Інцидент трапився поблизу військової бази. У результаті щонайменше 17 людей загинули та понад 400 зазнали поранень.

Джерело:

Al Jazeera

Причина вибухів – поки не ясна. Місцеві журналісти припускають, що вони можуть бути наслідком пострілу з якогось озброєння.

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Серія вибухів у Екваторіальній Гвінеї: деталі

  • Відомо про 4 потужних вибухи.
  • Місцеве телебачення тим часом показало, як із-під куп руїн будівель витягують потерпілих.
  • Влада закликала людей здавати кров.
  • Надходять повідомлення про те, що лікарні є переповненими потерпілими.
  • Крім того, місцеві ресурси розмістили відео, на якому люди розбігаються з пошкодженої зони. Видно будинки з зірваними дахами. Від більшості будинків залишилися стіна або дві.
  • Також поширюють кадри, як вантажівки, переповнені людьми (здебільшого це діти), під’їжджають до місцевої лікарні. Всередині будівлі на землі лежать жертви вибухів.

Дивіться відео з місця вибухів у Екваторіальній Гвінеї

Інформація про жертв і потерпілих

За даними очільника МОЗ країни, загинули 17 людей. Кількість поранених становить наразі 420 осіб.

Ми чули вибух і бачили дим, але не знаємо, що відбулося,
– розповів один із місцевих жителів.

Додамо, що після вибуху посольство Іспанії в столиці Малабо попросило своїх громадян залишатися вдома.

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Що відомо про місце вибуху?

Бата – це північний захід Екваторіальної Гвінеї. Розташовується місто на березі Атлантичного океану. Воно – найбільше в країні. Тут проживають 800 тисяч людей. Населення Екваторіальної Гвінеї – 1,4 мільйона. Править країною вже 42 роки президент Теодоро Нгуема.

Де розташовується Бата / Карта

Зауважимо! Схожий випадок трапився влітку в Лівані. Ввечері 4 серпня в столиці країни Бейруті у порту пролунали потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих і щонайменше 190 загиблих. Крім того, інцидент залишив 300 тисяч людей без дому. Завдану шкоду оцінюють у мільярди доларів. Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.