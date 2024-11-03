У Харкові лунають вибухи: росіяни б'ють по місту КАБами
Окупанти вкотре завдають по Харкову авіаційних ударів. У місті пролунало кілька вибухів.
Близько 20:44 на Харківщині оголосили чергову повітряну тривогу. За кілька хвилин військові повідомили про пуск керованих авіаційних бомб по регіону.
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Харків під ударом авіації
О 20:53 Повітряні сили попередили про КАБ у напрямку Харкова. За кілька хвилин у місті пролунав перший вибух. Згодом щонайменше ще три вибухи було чути у Харкові.
Чутно звуки вибухів! Місто під ударом ворожих КАБів – будьте обережні! Можливі ще пуски!,
– йдеться у повідомленні мера міста.
Мер міста Ігор Терехов заявив, що, попередньо, один КАБ завдав удару по Харкову, решта – по близькому передмістю.
Щонайменше дві авіабомби росіяни скинули на Малоданилівську громаду, повідомив її очільник Олександр Гололобов.
За словами очільника ОВА Олега Синєгубова, є дані про приліт у Шевченківському районі Харкова.
Пізніше Терехов уточнив, що приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань.