14 травня, 04:31
Серія вибухів у Кропивницькому: місто атакували "Шахеди"
Основні тези
- Росія атакувала Україну "Шахедами" вночі 14 травня.
- Під ударами опинився, зокрема, Кропивницький. У місті пролунала серія вибухів.
- За даним моніторингових ресурсів, на місто летіло щонайменше 8 "Шахедів".
Росія продовжує атакувати Україну "Шахедами" вночі 14 травня. Під ударом зараз Кропивницький.
Відомо, що перші вибухи у Кропивницькому пролунали приблизно о 4:19, о 4:28 з'явилися інформація про серію вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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