"Серце болить, куди влучило": російські диверсанти вигадали новий спосіб отримати інформацію

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили про новий спосіб, із допомогою якою окупанти можуть отримати необхідну для них інформацію. І нічого надскладного вони не роблять – люди самі їм усе розкажуть.

Мовиться про повідомлення у мережі. Користувачі-боти або "живі" акаунти пишуть у чатах щойно обстріляних міст.

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"Що там у вас? Хоть і далеко, але серце болить"

Окупанти під виглядом справжніх викрадачів відправляють у чати повідомлення, щоб дізнатись про ступінь ураження від бомбардування та точну локацію. Така інформація дозволить їм підкорегувати вогонь і, можливо, завдати ще одного удару.

Пишуть вони зазвичай за одним шаблоном. Адже ідентичні повідомлення з’являються від різних користувачів.

Центр протидії дезінформації оприлюднив приклад одного з таких дописів. На скриншоті видно, що два різних користувачі написали однакове повідомлення – "Що там у вас Франківськ? Хоть і далеко від дому, але серце болить з кожною тривогою".



Приклад повідомлень, які окупанти залишають у чатах, аби вивідати необхідну інформації / Скриншот ЦПД

Додамо, що написано воно з жахливим граматичними помилками. Тут можна побачити, як неправильне написання деяких слів ("хоть" – русизм, правильно – "хоч"), так і повну відсутність ком.

В жодному разі не повідомляйте нікому інформацію про обстріл

У ЦПД закликали українців нікому не повідомляти про точне місце потрапляння снаряду. Також не слід викладати відео в момент удару.

Ваш "ексклюзив" може коштувати комусь життя. Особливо ця інформація стосується лідерів думок і власників багатотисячних телеграм-каналів!

– наголосили в Центрі.

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