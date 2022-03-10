Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські міста та громадяни України потребують негайної допомоги.

Про це він заявив 10 березня, на 15-ий день повномасштабної війни проти України, повідомляє 24 канал.

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Володимир Зеленський зазначив, що окупанти не просто руйнують міста, але й створюють гуманітарну катастрофу. Від їхньої нелюдської поведінки постраждали Маріуполь. Волноваха. Ізюм. Суми та область, а також містечка під Києвом, зокрема Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель.

Серце розривається від того, що окупанти зробили з нашими містами! І від того, що вони хочуть зробити з нашими людьми, які потребують термінової допомоги,

– йдеться у зверненні Верховного Головнокомандувача.

Дивіться ранкове звернення Зеленського за 10 березня

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