Стефанчук сказав, коли Україна почне серйозну роботу над підписанням угоди про корисні копалини
- Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки.
- Стефанчук сказав, коли почне роботу експертна група над укладенням угоди з адміністрацією Трампа.
Уже незабаром український уряд почне роботу експертної групи над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю NHK.
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Угода про корисні копалини
Посадовець заявив, що після зустрічі Володимира Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом, український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США щодо корисних копалин.
Стефанчук наголосив, Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин. Однак, наша держава хоче отримати конкретні гарантії безпеки. Також спікер парламенту зазначив, що Україна має намір вести конструктивні дискусії й прагне якнайшвидше провести саміт зі Сполученими Штатами.
Голова Верховної Ради нагадав, що Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках Плану перемоги у вересні 2024 року.
Цікаво! У Fox News з посиланням на джерело, яке "бере участь у переговорах", повідомляють, що Україна внесла пропозиції до тексту угоди й передала їх американській стороні.