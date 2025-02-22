Стефанчук сказав, коли Україна почне серйозну роботу над підписанням угоди про корисні копалини

Уже незабаром український уряд почне роботу експертної групи над укладенням угоди про корисні копалини та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю NHK.

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Угода про корисні копалини

Посадовець заявив, що після зустрічі Володимира Зеленського зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом, український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США щодо корисних копалин.

Стефанчук наголосив, Україна готова працювати з партнерами щодо корисних копалин. Однак, наша держава хоче отримати конкретні гарантії безпеки. Також спікер парламенту зазначив, що Україна має намір вести конструктивні дискусії й прагне якнайшвидше провести саміт зі Сполученими Штатами.

Голова Верховної Ради нагадав, що Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках Плану перемоги у вересні 2024 року.

Цікаво! У Fox News з посиланням на джерело, яке "бере участь у переговорах", повідомляють, що Україна внесла пропозиції до тексту угоди й передала їх американській стороні.