Серйозно пошкоджено обладнання: ворог завдав масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК

Країна-агресорка у п’ятницю, 13 грудня, завдала масованого удару по теплоелектростанціях ДТЕК. Відомо, що пошкоджено обладнання.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис ДТЕК.

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Масований удар по теплоелектростанціях

В пʼятницю, 13 грудня, Росія вкотре здійснила масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру нашої країни.

Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після того, як обстріли закінчилися, енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

В ДТЕК наголосили, що це вже 12 масована атака за цей рік на українську енергетику і 9 масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення ворог обстріляв теплоелектростанції ДТЕК понад 200 разів.