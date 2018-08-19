"Сержант Мууу, ваші документи!", або Як у США корови злодійку затримали

Брати наші менші іноді дивують настільки, що пальці самі починають набирати на клавіатурі текст блогу: днями в американському штаті Флорида корови допомогли впіймати злодійку.

Можете собі уявити? Ідете ви вулицею, підходить бик рогатий. Відігнав муху хвостом і каже: "Сержант Мууууу, ваші документи!" І копито до голови приставив. По уставу.

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Є багато історій про те, як коти і собаки допомагають у пошуках людей, які загубилися, допомагають лікувати, шукати наркотики і міни. Це тварини-компаньони, які поряд з людиною не одне століття. Хоча корови теж з нами давно. Але ми точно не думали, що вони можуть бути відмінними копами.

А історія така. Жила собі жіночка, яка вирішила вкрасти машину. Вирішила і вкрала: сіла в крадене авто і поїхала. Поліцейські переслідували викрадачку, але схопити не могли. І тут вона разом із чужою машиною потрапляє в кювет. Виходить і біжить в поле, бо діло було саме там. А в полі жують траву корови, які не підозрювали, що от-от отримають без вищої освіти нову престижну професію.

Корів було 16 і всі вони зацікавилися втікачкою. Ну як зацікавилися: скоріше її поява порушила коров'ячий дзен. Тож корови переглянулися і побігли просто на жінку, відганяючи її до паркану. Організований загін корів-копів відтіснив викрадачку до паркану, біля якого вже розслаблено чекали люди-копи.

До речі про собак: у жінки був спільник, його допоміг упіймати вже штатний поліцейський собака. Так тварини перемогли людину, добро перемогло зло, а корови довели, що вміння давати молоко –далеко не єдина корисна навичка.

А наші копи часто безсилі у певних ситуаціях. На жаль, у них досі недостатньо, як на мене, повноважень. А от корови дозволу ні на що не питають, про свої повноваження не в курсі. Жують траву, дають молоко, ловлять порушників. Може, так і треба? Втім, я проти корів-поліцейських. Хоча б тому, що копитами вкрай незручно виписувати штрафи.

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