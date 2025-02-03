Сесія Ірпінської міськради не відбулася – депутати проігнорували захід після відсторонення мера

Третього лютого в Ірпені не відбулася сесія міської ради, яку скликала секретар ради Анжела Макеєва, відсторонена від виконання обов'язків мером міста Олександром Маркушиним. Не зібрався кворум (більшість).

Депутати міської ради проігнорували цей захід, чим, на думку Маркушина, сигналізують, що вони "не готові грати за кримінальним сценарієм" його політичного опонента Володимира Карплюка – бізнесмена-забудовника й колишнього міського голови Ірпеня. Саме Карплюка Маркушин звинувачує у "замовленні" кримінальної справи, у межах якої суддя відсторонила його від виконання обов'язків міського голови.

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Це чіткий сигнал: більшість депутатів не готові грати за кримінальним сценарієм Карплюка. І жителі громади цього не дозволять. Факт залишається фактом: рейдери можуть скільки завгодно малювати собі посади й розповідати про власну "легітимність", але вам вже немає довіри, ви просто звичайні злочинці. Дякую кожному депутату ІМР, який залишився у правовому полі і не погодився брати участь у фейковій сесії та легітимізувати ці злочини,

– зазначив Маркушин.

За словами голови громадської ініціативи "Голка" Ірини Федорів, Карплюк через протистояння із Маркушиним "помножив на нуль" рейтинг своєї політичної сили "Нові обличчя" й голосів тих, хто бажає продовжувати співпрацювати з колишнім мером, забракло для проведення сесії.

"Після того, що ти зараз робиш в Ірпені (продовжуй, продовжуй) ти рейтинг своїх "Нових облич" помножив на нуль. Тут молодець. Люди двічі виходили на акцію. У тебе в голові одні забудови, бо весь в боргах", – зазначила Федорів, звертаючись до Карплюка.

Ситуація в Ірпені набула резонансу у всій Україні. "Українська правда", наприклад, зазначає, що кримінальне переслідування мера Ірпеня викликає суспільний інтерес через "використання правоохоронної та судової систем для боротьби з політичними й бізнесовими опонентами", проблему "надмірної багатоповерхової забудови" (Маркушин виступав проти низки будівельних проєктів Карплюка через факти виявлення незаконних дій із землею), а також через те, що є "яскравим прикладом тиску на місцеве самоврядування та послаблення ролі місцевих громад".

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва постановив заарештувати мера Ірпеня Маркушина під варту до 22 березня, призначивши заставу в сумі 30,2 мільйона гривень, а пізніше відсторонив його від посади до тієї ж дати. Справа проти Маркушина побудована на свідченнях його політичного опонента Карплюка, який заявив до ДБР, що Маркушин нібито незаконно їздив за кордон у серпня 2022 року (при тому, що мер Ірпеня є батьком-одинаком та має право на виїзд).