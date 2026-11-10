Убита сестра краківського стрільця була 21-річною художницею

У Польщі знайшли мертвою 21-річну Магдалену Оксіньську – сестру чоловіка, який влаштував стрілянину в центрі Кракова. Разом із нею у будинку в Островці-Свентокшиському виявили тіла її батьків.

Про смерть студентки повідомив ректор Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка Анджей Беднарчик.

Що відомо про загиблу Магдалену Оксіньську?

Він зазначив, що трагедія глибоко вразила академічну спільноту, та закликав її об'єднатися, щоб пережити втрату.

Ніщо вже не буде таким, як раніше. Наша академічна спільнота боляче поранена. Тільки разом ми можемо відновитися,

– написав ректор.

Магдалена родом з Островця-Свентокшиського. Там вона навчалася в ліцеї імені Йоахіма Хрептовича та відвідувала мистецький позашкільний осередок. У 2024 році в рідному місті дівчини відкрилася її перша персональна виставка під назвою Acne Vulgaris ("Звичайні вугрі").

В інтерв'ю місцевому радіо Магдалена розповідала, що її дебютна експозиція присвячена молодості, повсякденному життю та самокритиці. У своїх роботах вона також передавала емоції, пов'язані з першим коханням і щасливими моментами з друзями.

Картини Магдалени Оксіньської / Павло Крайка

Дівчина здобувала мистецькі відзнаки ще з дитинства. У 11 років вона отримала нагороду на Міжнародному дитячо-юнацькому літературному конкурсі імені Ванди Хотомської, а у 13 років перемогла в Національному художньому конкурсі "Намальовано поезією". У 2024 році Магдалена також отримала стипендію старости Островецького повіту в мистецькій категорії.

За яких обставин загинула родина Магдалени?

Увечері 7 листопада правоохоронці виявили в будинку в Островці-Свентокшиському тіла трьох людей: 53-річного чоловіка, 52-річної жінки та їхньої 21-річної доньки. Загиблі мали вогнепальні поранення та були найближчими родичами 24-річного Міхала Оксінського, якого затримали після стрілянини в центрі Кракова.

Чоловік 7 листопада виїхав автомобілем на площу Ринок і відкрив хаотичну стрілянину по перехожих. Унаслідок нападу загинули шестеро людей, ще 15 отримали поранення.

Під час затримання Міхал Оксінський дістав вогнепальне поранення. 9 листопада стало відомо, що він помер у лікарні.

Після загибелі Магдалени Академія образотворчих мистецтв оголосила жалобу до 11 листопада та скасувала заплановані заходи, зокрема мистецький фестиваль Open Eyes Art Festival.