В останню путь провели 3 доньок та матір сім'ї Базилевичів: щемливий фоторепортаж зі Львова

Унаслідок ракетної атаки на Львів 4 вересня відійшли на той світ три сестри сімейства Базилевичів, а також їхня мати.

У п'ятницю, 6 вересня, у Гарнізонному храмі Петра і Павла у Львові попрощалися зі жертвами ворожого обстрілу. У цьому матеріалі 24 Канал показує фоторепортаж з місця події.

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Прощання з Базилевичами

Власне, російська ракета забрала життя Євгенії Базилевич та її трьох доньок – 18-річної Дарії, 21-річної Ярини та 7-річної Емілії.

Живим зі всього сімейства залишився лише батько Ярослав Базилевич. Він був присутній на похороні дружини та усіх своїх трьох дітей.

Щемливий фоторепортаж з похорону Базилевичів / Світлини Івана Магуряка, журналіста 24 Каналу

Вшанувати пам'ять жертв російського удару прийшли військові, члени скаутського руху "Пласт", а разом з ними представники влади та просто небайдужі громадяни. Євгенія Базилевич та її доньки були пластунками.

Загалом під час атаки на Львів 4 вересня було пошкоджено 70 будинків, у зокрема й історичні. Унаслідок обстрілу загинули 7 людей – серед них 4 членів сім'ї Базилевичів, десятки людей були поранені.

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У ході повітряної атаки родина Базилевичів зібралась спускатись в укриття, але коли матір з доньками вийшли на сходи – ті обвалились. За мить до цього батько сімейства Ярослав повернувся у квартиру, аби взяти воду. Він також міг загинути.