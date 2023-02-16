Після ракетного обстрілу неспокійно і в Криму: окупанти заявляють про атаку дронами
Зранку 16 лютого після того, як Росія масовано атакувала Україну, неспокійно також і в окупованому Криму. Окупанти заявляють про атаку дронами.
Про атаку дронами рано-вранці 16 лютого написав так званий губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв, інформує 24 Канал. Зазначимо, що Развожаєв кілька разів редагував свій допис.
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Окупанти приписують собі знищення всіх дронів
Близько 8 ранку він написав, що "знову атака" безпілотників. За його словами, над морем буцімто були збиті два БпЛА. Крім того, так званий губернатор зазначив, що російські сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку.
Згодом Розважаєв написав, що ще кілька БпЛА збито в акваторії, в зоні Республіки Крим.
Водночас у пропагандистських пабліках писали, що безпілотники продовжують атакувати Севастополь і російським силам ППО доводиться відбивати атаку.
Також пропагандисти стверджують, що масована атака дронами-камікадзе на Севастополь розпочалася о 6:15. Окупанти навіть заявляють, що знищили всі 10 дронів.
На тлі нібито атаки дронами у Севастополі тимчасово закрили рейд через бухту.
Росія вкотре атакувала Україну: що відомо
- Вночі 16 лютого Росія завдала ракетного удару по областях України, випустивши 32 ракети. Силам ППО вдалося збити 16 ворожих ракет.
- Сили ППО знищили 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Росіяни влучили крилатими ракетами Х-22, які наші воїни не мають можливості збивати через відсутність вогневих засобів.
- Росія атакувала Україну з авіації з району Каспійського моря, Курська та окупованого Мелітополя, а також з фрегата в Чорному морі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
- Також відомо, що було влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Львівській області.