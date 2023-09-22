"Почалося": у Севастополі згадали українську мову, реагуючи на прильоти по флоту
У тимчасово окупованому Севастополі пролунали потужні вибухи. Коментуючи приліт, у Криму почали згадувати українську мову.
Відео з цікавим коментарем з'явилося у мережі. Користувачі у соцмережах вже жартують, що у Криму згадувати треба не лише мову, а й гімн України, передає 24 Канал.
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У Криму "почалося"
Мережею ширяться кадри після прильоту по штабу Чорноморського флоту в Севастополі. Одна з мешканок Криму, коментуючи вибухи, пригадала українську мову. Голос за кадром говорить: "Почалося", а потім – жінка показує наслідки вибухів у будівлі штабу Чорноморського флоту.
Так, почалося…. Вибухи у центрі міста на Айвазовського… Щось горить… Прямо над нами пролетіли ракети. Це Севастополь,
– говорить жінка на відео.
Жінка у Криму згадала українську мову: дивіться відео
До слова, жителі Криму яскраво реагують на приліт у Севастополі. Деякі – навіть не можуть підібрати слів, аби прокоментувати таку подію.
Як кримчани коментують приліт у Севастополі: дивіться відео (Увага! Відео містить нецензурну лексику! 18+)
Деякі користувачі мережі пропонують пригадувати українську мову після прильоту по будівлі штабу.
У мережі пропонують пригадувати українську мову / Скриншот
Партизанський рух "Атеш" також прокоментував вибухи у Севастополі. Там пообіцяли незабаром дати звіт й наголосили, що дійсно – "почалося".
"Незабаром буде звіт щодо Севастополя. Дякую севастопольцям. Так, почалося", – мовиться у дописі "Атеш".
Приліт по штабу Чорноморського флоту в Севастополі: що відомо
- Близько о 13:15 у мережі почали повідомляти про потужні вибухи у Севастополі. Росіяни вкотре підняли так звану "димову завісу". Утім над бухтою скоро з'явився вже інший дим, чорний, як від ймовірного прильоту.
- Згодом з'явилося підтвердження, що вибухи пролунали після прильоту у будівлю штабу Чорноморського флоту. У мережі повідомляють, що до місця атаки вирушило понад 25 карет швидкої допомоги.
- В окупаційної влади Криму почалася справжня істерика після атаки. Нині у Севастополі оголосили повітряну тривогу, людей закликали не виходити на вулиці, адже побоюються, що атака може бути не одна.