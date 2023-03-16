"Геть клепки втратили": Севастополем роз'їжджає "ракетомобіль" з погрозами атакувати Вашингтон

Росіяни продовжують вправлятися у своїй дурості. В окупованому Севастополі вони вирішили влаштувати абсурдну акцію. Якщо раніше хотіли йти "на Берлін", то зараз – "на Вашингтон".

Але всі ми прекрасно знаємо, що підуть росіяни у напрямку за російським кораблем. Наразі ж можемо глянути, що ж відбувається зараз у Севастополі.

Читайте також Навіть якщо війна буде довше: дві третини українців хочуть звільнення всієї України

Погрожують іти на Вашингтон

Про відео, яке розлетілося мережею, розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав центр Севастополя, зауваживши, що росіяни втратили останню клепку.

На цьому ролику можна побачити, як містом роз'їжджає "Волга", на даху якої імпровізована ракета з написом "На Вашингтон". Нагадуємо, що росіяни обожнюють підписувати ракети, якими б'ють по цивільних об'єктах і мирному населенню.

Севастополем роз'їжджає "ракетомобіль": дивіться відео

Це не лише імперський фашизм. Це масовий з'їзд з глузду багатьох мільйонів мешканців однієї території. Може, їм у воду чи їжу щось додають?,

– зауважив Андрющенко.

У кращих традиціях Росії, автівка також була оздоблена прапорами колишньої СРСР, а також колорадським. Підозрюємо, що за кермом сидів водій у пілотці.

Нагадаємо, що у самому Криму не надто спокійно. Окупанти там не можуть похизуватися відчуттям цілковитої безпеки. Ба більше, вони страждають від постійної "бавовни" та незрозумілих займань.

Як не бахкає, то палає