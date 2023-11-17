У Севастополі та Бахчисарайському районі чули вибухи: окупанти підняли в небо авіацію

У центрі Севастополя, що в тимчасово окупованому Криму, пролунали вибухи. Також гучно вибухало між Бахчисарайським районом і Качинською долиною.

Відповідну інформацію журналістам повідомляли місцеві мешканці. Вибухи прокоментувала й окупаційна "влада".

Дивіться також Феєрверки на Новий рік чекають від ЗСУ: у росіян значні труднощі з флотом у Криму

Що відомо про вибухи в Криму

Видання "Крим. Реалії" написало, що вибухи в Севастополі вранці 17 листопада почули вперше орієнтовно о 7:47. Кореспондент запевнив, що вони були схожі на пуски з реактивних бомбометів. За словами журналіста, після гучних звуків було чутно слабкий вибух.

Російська влада міста та військові Росії навчань не анонсувала і цю ситуацію поки не коментували,

– додали журналісти.

Проте на цьому вибухи на тимчасово окупованому півострові не припинились. Вже орієнтовно о 8:52 підписники телеграм-каналу "Кримський вітер" написали, що між Бахчисарайським районом і Качинською долиною було чутно два вибухи, у небі кружляють гелікоптери.

Може, Бельбек чи Кача прикурили?

– зауважили в телеграм-каналі.

Окрім того, орієнтовно о 9:43 17 листопада у Севастополі знову лунали вибухи. Місцевий мешканець повідомив Суспільному, що він чув два вибухи.

"Не дуже голосно, вибухи зі сторони бухт. Тривога пролунала після вибухів", – зазначив місцевий мешканець.



Дим після вибухів у Севастополі

Окупанти вже прокоментували вибухи

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Розвожаєв заявив після вибухів, орієнтовно о 9:47, про оголошення повітряної тривоги. Вже о 10:07 у ворогів пролунав відбій. Так званий "глава" міста запевнив, що у Севастополі нібито працювала ППО.

За попередніми даними, в акваторії над Північним молом збито 2 повітряні цілі,

– заявили окупанти.

Рятувальники Севастополя сказали, що жодних пошкоджень інфраструктури нібито немає. Про те, чи всі люди вціліли окупанти традиційно "забули" сказати.

Американський безпілотник-розвідник спостерігає за окупантами

За повітряною тривогою у Севастополі спостерігає американський безпілотник-розвідник. Моніторингова група "Кримського вітру" заявила, що згідно з даними порталу відстеження авіаперельотів Flightradar, дрон Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk з позивним FORTE10 веде розвідку над Чорним морем.

Американський безпілотник перебуває на відстані 100 – 130 кілометрів від берегів Криму та Краснодарського краю Росії. Його завдання – розтин районів ППО та збір даних про те, як збройні сили Росії реагують на бойові ситуації.

До речі, партнери України передають дані Києву в режимі реального часу.



Як пересувається американський дрон / скриншот з карти