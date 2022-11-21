У Севастополі чути постріли на морі: окупанти традиційно заспівали про "навчання"

В окупованому Севастополі гучно – місцеві повідомили про звуки пострілів та вибухів у морі. Окупаційна влада традиційно намагається заспокоїти жителів, заявили про військові навчання Чорноморського флоту поблизу міста.

Зокрема, так званий губернатор Севастополя закликав місцевих зберігати спокій.

До теми Чорноморський флот Росії перестав патрулювати узбережжя Севастополя

Бачу, що дехто викладає відео стрілянини по воді в морі. Це на зовнішньому рейді йде навчальна стрілянина нашого флоту. Зберігаємо спокій!

– написав Развожаєв у своєму телеграм-каналі

Чорноморському флоту підготуватись: актуально про вибухи у Севастополі

29 жовтня у Севастополі сталась низка вибухів, у результаті яких щонайменше 3 кораблі зазнали пошкоджень. Тоді Чорноморський флот атакували зокрема й підводні дрони.

Серед кораблів, які отримали пошкодження, був й "Адмірал Макаров", який номінально виконував функцію флагмана після втрати росіянами крейсера "Москва". Основним завданням цього фрегата було ведення боротьби з підводними човнами і надводними кораблями.

Тож, у Чорноморському флоті перелякались та відвели свої кораблі від патрулювання. Ба більше, в Україні оголосили збір на армію морських дронів, тож у Севастополі дійсно розуміють загрозу.

Зверніть увагу! Раніше у Севастополі до 27 листопада продовжили дію "жовтого" рівня терористичної небезпеки. Він був запроваджений у Севастополі після "атаки безпілотника" на штаб Чорноморського флоту Росії.

Окрім Севастополя, "жовтий" рівень діє на півночі Криму, у Керчі та Ленінському районі, на об'єктах російських міністерств Криму.

До теми Атакували спеціально навчені бойові качки, – у Зеленського потролили "бавовну" в Севастополі

Паніки немає: як в Криму реагують на вибухи

Наприкінці серпня у Севастополі на тлі серії вибухів, що сталися на анексованому півострові, почали перевіряти укриття.

Пізніше російський голова Севастополя Михайло Развожаєв прозвітував, що у місті очистили 82% підвалів та укриттів.

Однак, для чого – не зрозуміло. Адже після атак 29 жовтня окупанти розганяють "версії", нібито Чорноморський флот "відбивав атаку безпілотників" над Севастопольською бухтою.

Варте уваги – на окупантів все частіше нападають бойові комарі: дивіться відео