В окупованому Севастополі майже не залишилося важливих кораблів, – моніторингова група

Наразі росіяни тримають мало бойових кораблів у Севастополі. Монітори розповіли, які судна наразі стоять у бухтах окупованого міста.

Моніторингова група "Кримського вітру" зазначила, що наразі у Севастополі небагато боєготових кораблів.

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Які кораблі Росія тримає у Севастополі

Окупанти вивели більшість серйозних бойових кораблів до Новоросійська.

Значних кораблів на головній базі ЧФ залишилося мало, а боєготових із них – взагалі небагато. Майже всі серйозні бойові одиниці виведено до Новоросійська,

– повідомили монітори.

Наразі у Севастополі стоїть єдиний носій КР "Калібр", який не раз ними не стріляв – МРК "Циклон".

Також у бухтах стоять:

2 сторожові кораблі проєкту 1135 "Буревісник"

2 МРК проєкту 1239 "Сівуч"

2 сторожові кораблі проєкту 205П "Тарантул"

2 базові тральщики проєкту 12700 "Олександрит"

2 тральщики проекту 266-М "Аквамарин"

1 БДК проекту 1171

Тим часом в ремонті перебувають: БДК "Мінськ", БДК "Азов", БДК "Костянтин Ольшанський", БДК "Ямал", розвідкорабель "Іван Хурс" та ПЛ "Ростов-на-Дону", який вже точно не підлягає відновленню.

Кораблі в бухтах Севастополя:

До слова, раніше британська розвідка повідомила, що росіяни шукають дієві способи зберегти свій флот у Чорному морі. Окупанти посилили захист від безпілотників та морських дронів, а також обмежив операції кораблів.

Також відомо, що після удару по штабу Чорноморського флоту росіяни перебазували більш ніж десяток кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська в Краснодарський край Росії.