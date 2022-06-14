У Севастополі полюють на туристів і пробивають дно

Масштабна російська агресія надалі негативно впливає на стан справ у окупованому Севастополі, що змушені визнавати вже навіть російські загарбники.

Наразі у місті припинено роботу паромної автомобільної переправи з Північної сторони у центр міста, адже той паром, що використовувався окупантами для цієї мети, наразі став несправним, а його ремонт можливий лише в доках, які наразі повністю забиті ремонтом воєнних суден агресора.

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Полювання на туристів

У цих умовах окупанти посилюють у Севастополі "боротьбу з морськими диверсантами".

Ми вже писали про перекриття для доступу населення тамтешньою фейковою "адміністрацією" з цією метою декількох пляжів, що виходять на головну міську бухту.

Також наразі усіх "туристів", хто наразі хоче "покататися на прогулянковому катері", російські окупанти перевіряють під час посадки на "заборонені речі" та "забороняють фото та відео-зйомку".

Пропаганда окупантів щодо цього також заявляє, що двох російських "туристів", які днями нібито робили "селфі" біля одної з російських військових частин, "успішно затримано російськими спецслужбами" із відповідними наслідками.

На дні

Також пропаганда загарбників повідомляє, що "з нагоди дня Росії" водолазами окупантів "встановлено прапор Росії" на дні Чорного моря біля Севастополя.

Таке символічне занурення окупантів "на дно" вичерпно характеризує їх системні невдачі як в рамках злочинної агресії проти материкової України, так й в окупованому Криму.

Цій ситуації подібні діяння агресора в окупованому Херсоні, де російські загарбники днями злочинно "заборонили" для місцевого населення користуватися з будь-якою ціллю більшою частиною акваторії Дніпра, його проток та лиманів.

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