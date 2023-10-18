У Севастополі прогриміли вибухи: пропагандистські пабліки пишуть про атаку дронів

Вночі 18 жовтня на території тимчасово окупованого Криму прогриміли вибухи. Окупанти повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони через атаку безпілотників.

Зокрема, телеграм-канал "Кримський ветер" з посиланням на жителів півострова пише, що вибухи чули у Севастополі, Євпаторії, Заозерному та в районі села Ромашкине.

Дивіться також Росіяни побідкались на атаку БпЛА над Бєлгородом і вибухи в районі Євпаторії

"У центрі Севастополя було чутно гучні звуки", – повідомляв кореспондент "Крим. Реалії" зазначаючи, що "звуки нагадували запуски реактивних бомбометів".

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що "усе під контролем" і, мовляв, у місті "все спокійно", а звуки вибухів – це "у районі Північного молу Чорноморський флот проводить тренування".

Водночас у російських телеграм-каналах повідомляють про атаку безпілотників. Зазначають, нібито БПЛА був збитий над Євпаторією і ще один – на захід від міста.



Ось що писали у пропагандистських пабліках про вибухи в Криму / Скриншот

Що відбувається в Криму

Учора стало відомо, що російські окупаційні сили перекинули частину військ у місто Джанкой, на півночі Криму.

Російські військові також вирішили зруйнувати плавучу платформу біля Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку Сили оборони нібито могли використовувати в десантних операціях у Чорному морі.

Міністерство оборони Росії раніше заявило про атаку БПЛА на низку об'єктів. Згідно з повідомленням ворожого відомства, над акваторією Чорного моря, а також у Бєлгородській і Курській області росіяни буцімтоКількість дронів, які атакували Крим не вказують.