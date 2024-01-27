У Севастополі пролунали гучні вибухи: місцеві повідомляють про хмару диму
У тимчасово окупованому Севастополі зранку 27 січня прогриміли потужні вибухи. Після чого у небо піднялась хмара диму. Імовірно, в окупантів приліт.
Про гучні вибухи та стовп диму повідомляють місцеві пабліки. Зазначають, що голосно було на проспекті Перемоги, в районі Стрілки та на вулиці генерала Хрюкіна.
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Традиційно окупаційна влада намагається вдати, що нічого не відбувається і повідомляє, що у місті "все спокійно". Зокрема, місцевий гауляйтер Михайло Развожаєв запевнив, що звуки вибухів – це тренування.
"Гучні звуки, які були чутні в центрі міста – це військові проводили тренування розрахунків ППДО зі стріляниною з гранатометів. У місті все спокійно", – ідеться у повідомленні Развожаєва.
Окупант намагається приховати можливий приліт / Скриншот з телеграму
Зауважимо, що наразі інших деталей про можливі влучання у пункти зосередження окупантів чи їх склади – не було.
Щоправда, жителі Криму уже звикли до частих вибухів та інших інцидентів.
Ситуація у Криму: актуально
- Українські військові у ніч проти 6 січня вразили військовий аеродром у Саках на території анексованого Кримського півострова. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк, який є основою авіаційного угруповання, що підтримує російські війська на Півдні України.
- Також там були розміщені російські бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.
- До слова, аналітики встановили, що база відпочинку "Волна" на Арабатській стрілці стала місцем дислокації російських гелікоптерів. Супутникові знімки, зроблені в січні 2024 року, підтверджують присутність на "таємній" базі ворожих вертольотів.