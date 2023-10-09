У Севастополі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа
У тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Повідомляють, що вони були доволі потужними.
У Севастополі пролунав гучний вибух у районі студмістечка. Місцеві телеграм-канали пишуть, що про тривогу не сповіщали, передає 24 Канал.
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"Просто звук"
У місцевих телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про потужний вибух. Потім написали, що це – "просто звук", тобто влучань не було.
Деталі події уточнюються. У мережі пишуть, що у напрямку до Бахчисараю "щось горить".
У Севастополі пролунали вибухи / Фото із телеграм-каналів
Напередодні, 8 жовтня, була річниця першого удару по Кримському мосту. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала, що він і далі потерпатиме від атак.
ГУР підтвердило удар по Джанкою
- Ввечері 7 жовтня наші захисники завдали удару по ворожих силах у Джанкої. У ГУР підтвердили цю операцію. За словами Юсова, наші захисники завдали по окупантах ракетного удару. Він розповів, що серед ворогів є втрати, однак подробиць не розкривав.
- Окупанти заявили про роботу ППО і що нібито "збили десятки повітряних цілей". Однак російські телеграм-канали писали, що в результаті атаки загинув 21 спецпризначенець Росії. Також повідомляється, що ще 16 окупантів нібито зазнали поранень.
- Крім цього, вони пишуть, там, куди прилетіло, була секретна база росіян, яку окупанти замаскували під господарчу будівлю. Там російські військові нібито жили та тренувалися, а потім їхали на бойові завдання в окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.