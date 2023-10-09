У Севастополі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа

9 жовтня 2023, 22:52
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У тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Повідомляють, що вони були доволі потужними.

У Севастополі пролунав гучний вибух у районі студмістечка. Місцеві телеграм-канали пишуть, що про тривогу не сповіщали, передає 24 Канал.

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"Просто звук"

У місцевих телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про потужний вибух. Потім написали, що це – "просто звук", тобто влучань не було. 

Деталі події уточнюються. У мережі пишуть, що у напрямку до Бахчисараю "щось горить".


У Севастополі пролунали вибухи / Фото із телеграм-каналів

Напередодні, 8 жовтня, була річниця першого удару по Кримському мосту. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала, що він і далі потерпатиме від атак.

ГУР підтвердило удар по Джанкою

  • Ввечері 7 жовтня наші захисники завдали удару по ворожих силах у Джанкої. У ГУР підтвердили цю операцію. За словами Юсова, наші захисники завдали по окупантах ракетного удару. Він розповів, що серед ворогів є втрати, однак подробиць не розкривав.
  • Окупанти заявили про роботу ППО і що нібито "збили десятки повітряних цілей". Однак російські телеграм-канали писали, що в результаті атаки загинув 21 спецпризначенець Росії. Також повідомляється, що ще 16 окупантів нібито зазнали поранень. 
  • Крім цього, вони пишуть, там, куди прилетіло, була секретна база росіян, яку окупанти замаскували під господарчу будівлю. Там російські військові нібито жили та тренувалися, а потім їхали на бойові завдання в окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.

Автор: Вікторія Кульженко