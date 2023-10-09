У Севастополі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Криму чули вибухи. Повідомляють, що вони були доволі потужними.

У Севастополі пролунав гучний вибух у районі студмістечка. Місцеві телеграм-канали пишуть, що про тривогу не сповіщали, передає 24 Канал.

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"Просто звук"

У місцевих телеграм-каналах почали ширитись повідомлення про потужний вибух. Потім написали, що це – "просто звук", тобто влучань не було.

Деталі події уточнюються. У мережі пишуть, що у напрямку до Бахчисараю "щось горить".



У Севастополі пролунали вибухи / Фото із телеграм-каналів

Напередодні, 8 жовтня, була річниця першого удару по Кримському мосту. Начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк сказала, що він і далі потерпатиме від атак.

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