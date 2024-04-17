У Севастополі каравани швидких мчали у госпіталь Чорноморського флоту Росії, – "Атеш"
17 квітня 2024, 22:02Читать новость на русском
Вночі проти 17 квітня в тимчасово окупованому Криму було гучно. Там після вибухів спалахнула пожежа на військовому аеродромі в Джанкої та біля нього.
Партизани "Атеш" повідомили про каравани швидких орієнтовно о 19:01 17 квітня. Перед цим вони розповіли, що у Джанкої уражений ракетний комплекс С-400 та є влучання в районі командного пункту росіян.
Дивіться також У Криму гарячий сезон "бавовни": хронологія найгучніших вибухів
Що відомо про швидкі в Севастополі
Севастополем каравани машин швидкої допомоги їдуть до військового госпіталю Чорноморського флоту Росії та до першої міськлікарні… Везуть поранених окупантів із Джанкоя,
– написали партизани.
Згодом вони підтвердили цю інформацію. У телеграм-каналі "Кримський вітер" також написали про швидкі, які їдуть по Севастополю.
Що відомо про вибухи в окупованому Джанкої
- Орієнтовно о четвертій ранку 17 квітня в Джанкої пролунали вибухи. Їх чули в районі аеродрому росіян. На опублікованих у мережі кадрах виднівся вогонь та густий дим. У телеграм-каналах традиційно писали про роботу ППО.
- До речі, саме на цьому аеродромі дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування військово-повітряних сил і ППО південного військового округу Росії у складі трьох авіаційних ескадрилій.
- Вже вдень 17 квітня у телеграм-каналі "Кримський вітер" написали, що супутник зафіксував 6 вогнищ на військовому аеродромі в Джанкої та поряд з ним.
- Згодом партизани "Атеш" підтвердили успішність ударів, які завдали вночі на території Джанкойського аеродрому. Агенти заявили, що підтверджують ураження нового комплексу С-400 – там вибухнула пускова установка та є серйозні пошкодження інших машин комплексу. Також відомо, що окупанти розміщували склади з ракетами безпосередньо біля пускової установки.
- Там є серйозні ураження в районі командного пункту 5 зенітного ракетного дивізіону 18 зенітного ракетного полку 31 дивізії ППО 4 армії військово-космічних сил Росії.