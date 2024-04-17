​​​​​​​У Севастополі каравани швидких мчали у госпіталь Чорноморського флоту Росії, – "Атеш"

Вночі проти 17 квітня в тимчасово окупованому Криму було гучно. Там після вибухів спалахнула пожежа на військовому аеродромі в Джанкої та біля нього.

Партизани "Атеш" повідомили про каравани швидких орієнтовно о 19:01 17 квітня. Перед цим вони розповіли, що у Джанкої уражений ракетний комплекс С-400 та є влучання в районі командного пункту росіян.

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Що відомо про швидкі в Севастополі

Севастополем каравани машин швидкої допомоги їдуть до військового госпіталю Чорноморського флоту Росії та до першої міськлікарні… Везуть поранених окупантів із Джанкоя,

– написали партизани.

Згодом вони підтвердили цю інформацію. У телеграм-каналі "Кримський вітер" також написали про швидкі, які їдуть по Севастополю.

Що відомо про вибухи в окупованому Джанкої