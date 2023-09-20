В Криму поблизу військових аеродромів вибухи: окупанти застосували димову завісу

У районі Севастополя в окупованому Криму 20 вересня прогриміли потужні вибухи. Поблизу головної нафтобази чорноморського флоту в Інкермані помітили димову завісу.

Окупанти заявили про роботу ППО, водночас моніторингові групи зафіксували проліт ракети над Кримом. Що відбувається на окупованому півострові сьогодні, 20 вересня, стежить 24 Канал.

Дивіться також ЗСУ працюють над створенням поля битви у Криму: "бавовни" там буде більше

Перші повідомлення в телеграм-каналах про вибухи з'явились о 12:00. Зазначають, що в районі Нафтової гавані, де загарбники розпорошили дим, розташована головна нафтобаза Чорноморського флоту. Там зберігаються мільйони тонн пального.

Згодом користувачі повідомили, що між Північною стороною Севастополя й Інкерманом місцеві бачили стовп диму. А також про звуки вибухів в районі Бальбека, де розташований аеродром.

Над Кримом помітили ракети

Очевидці розповіли, що звуки вибухів, схожі на роботу ППО, їх було чутно в районі Федюхіних висот у Севастополі.

Також під Сімферополем зняли на відео, як ракети летять на Південь. Окрім того, над півостровом помітили літаючі невідомі дрони.

Окупанти заявили про атаку

Так званий губернатор Севастополя заявив про атаку безпілотників і нібито успішну роботу ППО. За його словами, поблизу населених пунктів Верхньосадове та Кача нібито упали збиті дрони, там виникли пожежі. Однак, очевидці кажуть зворотнє, бідкаються на їдкий запах диму. Його власне дуже чітко видно на кадрах, поширених з місця подій.

Зокрема, дим помітили поблизу військової частини в районі села Верхньосадове під Севастополем.